/Поглед.инфо/ Сирски призна, че руските въоръжени сили превъзхождат украинските по сили и ресурси до 6 пъти

МОСКВА, 8 септември — РИА Новости. Главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна Александър Сирски призна многократното числено превъзходство на руските войски на фронта.

„Врагът в момента има тройно предимство в силите и ресурсите, а в основните области на концентрация на усилията си може да надделее от четири до шест пъти“, пише той в месечен доклад във Facebook*.

На фона на влошаващото се положение на украинските войски в зоната на бойните действия, Сирски заяви, че планира да приеме на въоръжение 15 хиляди наземни робота тази година.

Както съобщи началникът на Генералния щаб на въоръжените сили Валери Герасимов в края на август , украинските въоръжени сили са се опитали да забавят руското настъпление през пролетта и лятото, като са понесли тежки загуби в процеса. Според него стратегическата инициатива е изцяло в ръцете на Москва.

В средата на миналия месец се появиха данни, че Украйна е загубила 1,7 милиона войници и офицери, убити и изчезнали от февруари 2022 г. насам.

По-късно хакерската група KillNet потвърди пред РИА Новости, че е хакнала базата данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна чрез служебния компютър на началника на отдела за логистика.

Превод: ПИ