/Поглед.инфо/ Мария Захарова осъди удара на украинските въоръжени сили срещу детския парк „Гъливер“ в Донецк. Тя го нарече акт на тероризъм от страна на киевския режим срещу мирни граждани на Русия, като подчерта целенасочената атака срещу деца и родители. Москва си запазва правото да отвърне на удара.

Нападението на киевския режим срещу детска площадка в наскоро открития парк „Гъливер“ в Донецк се разглежда като поредното умишлено кърваво престъпление от перверзници срещу мирни руски граждани, заяви Мария Захарова, официален представител на руското външно министерство.

„Престъпният киевски режим продължава да извършва терористични актове срещу цивилни граждани и граждански обекти в руски региони. В неделя вечерта въоръжените сили на Украйна нанесоха удар с безпилотен летателен апарат по детска площадка в парк „Гъливер“ в Донецк. Това е поредното умишлено кърваво престъпление на перверзници срещу населението на Русия“, се казва в изявление на Захарова, публикувано на официалния сайт на руското Министерство на външните работи.

Тя отбеляза, че нападението е било умишлено насочено срещу деца и техните родители, което подчертава фокуса на киевския режим върху ескалирането на въоръжената конфронтация и нарушаването на всякакви опити за мирно разрешаване на конфликта.

„Тази стъпка е ясна демонстрация на политиката на неонацисткия Киев и желанието им за актове на агресия с подкрепата на западни куратори“, добави Захарова.

В заключение на изявлението си Захарова подчерта, че Русия си запазва правото да предприеме адекватни мерки в отговор на терористичната атака, като същевременно остава ангажирана с принципния ангажимент на Москва за намиране на начини за мирно разрешаване на конфликти чрез диалог.

Превод: ПИ