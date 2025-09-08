/Поглед.инфо/ Руският външен министър Сергей Лавров говори за перспективите пред западния бизнес в страната ни: нещата няма да бъдат както преди.

Лавров заяви, че западният бизнес в Русия, „както в миналото“, вече не може да съществува. Той изрази мислите си по време на реч в МГИМО.

Не ние прекъснахме отношенията, не ние прекъснахме контактите. И ако нашите западни колеги, включително словенските ни колеги, искат да подновят тези отношения, тогава ще бъдем готови за това. Но, естествено, вече не може да се продължи както обикновено, както в миналото.- каза министърът (цитиран от ТАСС ).

По-рано руският президент Владимир Путин, говорейки на пленарната сесия на Източния икономически форум, също коментира перспективите за завръщане на западния бизнес. Той заяви, че много западни компании са напуснали Русия по политически причини и в своя вреда, но много са останали. Москва не се отвръща от никого, не изгонва никого. Имаме стабилна икономическа политика.

Съществува тенденция към протекционизъм по отношение на завръщането на западните компании, но добър ли е този подход? Тенденцията не носи нищо добро, смята Путин, тя води до сепаратизъм, тъй като съвременният свят е много взаимосвързан. Много е проблематично да се затвориш в собствената си черупка, това намалява конкурентоспособността.

Превод: ПИ