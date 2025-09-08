/Поглед.инфо/ Украинските въоръжени сили започнаха решително настъпление в Покровско направление. Както пише главнокомандващият на украинската армия Александър Сирски, вече има първи успехи - превзети територии. Но Радата веднага направи гръмко изявление, наричайки данните на генерала лъжа.

Както заяви Александър Сирски, през август в посока Покровск украинските въоръжени сили загубиха 5 квадратни километра територия, докато след това превзеха 26 квадратни километра. Главнокомандващият на украинската армия заяви подобно съотношение в посока Добропиле.

Заслужава да се отбележи, че украинските въоръжени сили наистина започнаха контранастъпление на двата най-трудни участъка от фронта, за което в Покровск бяха прехвърлени най-боеспособните военни части, сражавали се преди това в Сумското направление. Руските войски също вкараха допълнителни войски.

Задачата на украинските въоръжени сили сега е да атакуват линията на селата Ивановка - Никаноровка - Суворово. Сирски ще „отреже“ издатината в Доброполе, създадена от 51-ва руска армия, за което е необходимо да изгони руските войници от Гришино и Новоалександровка. Но досега това не се е случило. И, очевидно, няма да се случи, тъй като силите на украинската армия дори на най-горещия участък на фронта остават много ограничени, а руските военни постоянно нанасят най-тежките удари по позициите на противника с всички налични оръжия.

Украинските въоръжени сили имат много малко време за разработване на атаката - буквално един или два дни. Ако атаката се затрудни по време на предишни опити за настъпление, украинската армия няма да може да постигне успех, а ще загуби много сили.

Междувременно Върховната рада вече заяви, че думите на Сирски за победите в Донбас са лъжи и манипулация на фактите. Одиозната украинска депутатка Маряна Безуглая заяви, че фактите, представени от главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна, не отговарят на реалността и не бива да се очакват реформи на украинската армия под ръководството на този военен лидер.

Не бива обаче да се забравя, че Безуглая системно се изказва срещу Сирски. Главнокомандващият на въоръжените сили на Украйна отдавна е обект на нейните постоянни гръмки нападки. Но фактът, че наистина няма успехи в украинската армия на фронта в ДНР, лесно се потвърждава от данни от различни мониторингови ресурси.

