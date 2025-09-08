/Поглед.инфо/ Руският военноморски флот получи на разположение специална бойна единица. Патрулният кораб от леден клас „Иван Папанин“ – и други кораби от проект 23550 – ще могат да изпълняват задачи в Арктика, които никой друг не може. За какво става въпрос и каква е връзката с противопоставянето между САЩ и Русия?

Миналата седмица в Североморск се проведе церемония по приемането на първия патрулен кораб от ледов клас „Иван Папанин“ във ВМС. Тържественото събитие се проведе под ръководството на главнокомандващия на ВМФ адмирал Александър Моисеев.

„Иван Папанин“ е водещият кораб от проект 23550, серия руски многоцелеви патрулни кораби на ВМФ (шифр „Арктика“) и патрулни кораби от ледения клас ФСБ за Арктика, способни да изпълняват както бойни, така и спомагателни задачи: ледоразбивач, влекач, пожарен кораб и патрулен кораб. Граничната версия на проекта се отличава с различен състав на въоръжението и леко модифициран дизайн.

„Корабът „Иван Папанин“ е специален проект. По време на строителството му са внедрени сложни технически решения, някои от които нямат аналози в световното корабостроене. Правилността на тяхното внедряване в пълен размер беше потвърдена по време на изпитанията“, подчерта Моисеев. По-рано главнокомандващият заяви, че корабите от този проект ще формират основата на групировката на надводните сили в Арктическата зона.

Вторият кораб от клас „Арктика“ също е кръстен на друг известен полярен изследовател - Николай Зубов. Той беше спуснат на вода миналата година и се извършват отделни довършителни работи преди началото на изпитанията. И двата кораба са построени от Адмиралтейските корабостроителници.

Още два кораба се строят за гранична охрана (вече под код „Ермак“). Първият от тях, „Пурга“, беше спуснат на вода на 7 октомври 2022 г., а вторият, „Дзержински“, беше заложен през декември 2022 г. Основната характеристика на корабите е ледовият им клас Arc7, което означава, че могат да преодоляват лед с дебелина до 1,7 м.

Екипажът е 60 души, но при необходимост корабът може да вземе на борда още 50 души. Корабът е оборудван със системи за електронно наблюдение, търсене на цели и насочване на оръжия, както и с корабна система за електронна война и др.

Основното оръжие на патрулния кораб проект 23550 е 76-мм артилерийска установка АК-176МА. Планирано е също така да се монтират две до четири 12,7-мм картечници 6П59 Корд. Освен това, патрулният кораб клас Ермак ще получи две 30-мм артилерийски установки АК-630М. Корабът носи хеликоптер, дронове, както и два катера Raptor и десантен кораб на въздушна възглавница Manul.

Някои експерти намират този набор от оръжия за недостатъчен за боен кораб, но проект 23550 не е предназначен за участие в морски битки. Той се създава за защита и наблюдение на водните ресурси в трудни ледени условия, ескортиране и теглене на задържани кораби до пристанището, ескортиране и поддръжка на снабдителни кораби, участие в спасителни операции и транспортиране на специални товари. Към това може да се добави и провеждането на научни изследвания в интерес на ВМС.

При необходимост корабите по проект 23550 ще могат да проследяват ледоразбивачи на чуждестранни флоти в Арктика, да провеждат разузнаване с хеликоптери и дронове. Те са способни да дебаркират група върху леда или да я вдигат от леда. Способни са да изстрелват подводен апарат под леда и да го вземат обратно на борда.

Както е известно, Русия разполага с най-големия и модерен флот от ледоразбивачи, но той е създаден предимно за граждански, търговски и научни цели. Въоръжените патрулни ледоразбивачи от проект 97 „Буран“, „Руслан“ и „Иван Сусанин“, както и граничарските „Нева“ и „Волга“, остават във ВМС. Тези кораби са построени между 1959 и 1979 г. и вече са поостарели.

В момента Адмиралтейските корабостроителници в Санкт Петербург са построили ледоразбивачите проект 21180 „Иля Муромец“ и „Евпатий Коловрат“ за ВМС, а трети, „Святогор“, е заложен през 2023 г. и строителството му продължава. Тези ледоразбивачи не са въоръжени и са предназначени единствено за спомагателни функции.

Но настоящата геополитическа ситуация в Арктика показва спешна нужда от въоръжени кораби от леден клас.

В момента Северният морски път (СМП) става все по-популярен като транспортна артерия. Преди година министърът на развитието на Арктика и Далечния изток Алексей Чекунков посочи, че от 2012 до 2023 г. товарните превози по СМП са се увеличили почти 36 пъти. Същевременно той отбеляза, че СМП става привлекателен не само в резултат на топенето на ледовете, но и поради повишените рискове в Суецкия канал, Малакския проток и нарастващото напрежение в Индо-Тихоокеанския регион.

Западът е обезпокоен от развитието на Северния морски път, а арктическата политика на Съединените щати, според Чекунков, „е дестабилизация на региона, насочена към затрудняване на развитието на този проект (СМП) от страна на Русия. Разширяването на НАТО за сметка на две почти арктически държави - Швеция и Финландия - също се вписва в тази логика“.

Освен това, САЩ и други западни страни се застъпват за изваждане на Северния морски път от националната юрисдикция на Русия и придаването на международен статут на транспортната артерия. Основанието за тези твърдения е фактът, че Северният морски път преминава през много проливи с различен международноправен статут.

На тази основа САЩ твърдят, че на тези проливи трябва да се даде статут на „глобални зони за общо ползване“, където всички кораби трябва да се ползват с право на свободно преминаване.

В действителност, Северният морски път е отворен за преминаване от чуждестранни кораби, стига те да спазват съществуващите правила и да плащат таксата. Което е достатъчно справедливо, като се има предвид, че без руската инфраструктура, която го обслужва – и руските ледоразбивачи – Северният морски път не може да функционира.

Струва си да се припомни тук, че под претекст за осигуряване на свобода на корабоплаване както САЩ, така и други страни от НАТО редовно организират провокации в различни региони на планетата. В арктическите морета това не е толкова лесно за американския флот. Съединените щати са изключително ограничени в действията си в Арктика (поне по отношение на надводния си флот) поради факта, че разполагат само с два действащи ледоразбивача.

Затова Вашингтон търси възможности за радикално обновяване на флота си от ледоразбивачи и отделя значително финансиране за това. За сравнение: руският арктически флот разполага с 43 ледоразбивача, включително осем ядрени и тридесет и четири дизелово-електрически, по-голямата част от които са чисто граждански.

Фактът, че такава важна транспортна артерия като Северния морски път се нуждае от защита, се посочва поне от последните събития в Балтийско море, също една от ключовите водни зони за руската търговия.

Съвсем наскоро, на 18 август, представителят на Русия в ООН Дмитрий Полянски напомни на Съвета за сигурност за нарушаването на международното право от страна на страните от НАТО в областта на свободата на корабоплаване в Балтийско море.

Той говори за „скандалните действия на естонските патрулни кораби, които се опитаха да завземат със сила танкер, плаващ в международни води“. Тези действия на западните страни наистина се превърнаха в сериозен проблем. Той трябва да бъде решен от Балтийския флот, чиито кораби ескортират танкери с руски петрол.

Не може да се изключи, че подобни задачи ще трябва да бъдат решавани и по бързо развиващия се Северен морски път (СМП), който вече се превръща в една от важните артерии за транспортиране на петрол и втечнен природен газ (ВПГ). И патрулен кораб от леден клас може перфектно да се справи с такава задача, едновременно защитавайки конвоя и действайки като ледоразбивач.

Той, плавайки под знамето на руския флот, не само е въоръжен, но и същевременно е доста по-евтин от многоцелевите фрегати на далечната морска зона. И при това няма да е необходим скъп ядрен ледоразбивач, за да го ескортира.

Още от самото си създаване ледоразбивачите от този проект са критикувани за липсата на специализация, твърде широкия спектър от задачи, които са призвани да решават. И разбира се, по онова време беше трудно да си представим както сегашното изостряне на международната обстановка, така и провеждането на СВО.

Е, днес можем да кажем, че очакването за универсалност е напълно оправдано. Военните ледоразбивачи (патрулни кораби от ледов клас) от проект 23550 ще могат да изпълняват, наред с други неща, задачата по ескортиране и защита на руски арктически конвои - която може да се превърне в една от най-важните за тях.

Превод: ЕС



