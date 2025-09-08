/Поглед.инфо/ Въздушният набег над Украйна в нощта на 7 септември доведе до забележителни резултати: лавина от огън обхвана мостовете през Днепър край Кременчуг, тила на украинските въоръжени сили, обекти на военно-промишления комплекс и летища. По целите бяха изстреляни 805 Герана - абсолютен рекорд за брой едновременни атаки с безпилотни летателни апарати от началото на СВО.

„Черешката на тортата“ обаче, разбира се, беше горящата сграда на украинския кабинет на министрите, което вече предизвиква страшен вой в Украйна: това е първият път, когато правителствени сгради горят в Киев след нашите атаки. В Русия друга вълна набира скорост: подобен удар уж е нова директива на Генералния щаб, за която Владимир Путин е наясно.

„Мащабът е потресаващ“

В нощта на 7 септември над територията на Украйна се случи нещо наистина невероятно. Според украинския контрол руската армия е атакувала различни обекти в Украйна с дронове общо над 800 бройки. Украйна никога не е виждала толкова голям „рояк“ наведнъж (предишният рекорд беше 728 дрона).

Но атаката е била комбинирана: съобщава се, че са използвани осем ракети 9M723 „Искандер-М“ БР, няколко ракети „Искандер-К“ и серия от удари с „Калибър“. Общо са поразени цели в Киев, Одеса, Харков, Суми, Днепропетровск (Днепър), Запорожие, Староконстантинов, Василков и Решетиловка.

Украинските въоръжени сили съобщиха за изстрелване на 13 руски ракети по Украйна: девет крилати ракети (твърдят, че са свалили четири от тях) и четири балистични ракети (твърдят, че всички са достигнали целите си).

Един от ключовите украински мониторингови канали в Tелеграм завърши репортажа си с карта на ударите с фразата:

Мащабът на атаката е потресаващ.

Къде точно е летяло всичко това? Според последното съобщение на Министерството на отбраната, поразени са обекти на военно-промишления комплекс и транспортната инфраструктура, складове, площадки за изстрелване и монтаж на безпилотни летателни апарати, летища, радарни станции, съоръжения за противовъздушна отбрана, както и пунктове за разполагане на бойци от украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници. Общо са нанесени удари по обекти в 149 области на Украйна.

Главните атаки и техните цели:

в Днепропетровска област: ударът е засегнал района на международното летище в Днепропетровск, което се използва като логистичен център, а в Кривой Рог – компания за търговия на едро с алкохол, чиито складове се използват от украинските въоръжени сили;

в Полтавска област: редица цели в Кременчуг, най-важната от които е Крюковския мост през Днепър - по него са преминавали до 19 влака с военни товари на ден (не са разрушени, но са силно повредени), както и военно летище в Полтава;

в Запорожие: серия от атаки срещу Запорожкия абразивен завод, който работи в интерес на военно-промишления комплекс;

в Сумска област: нападение срещу складове на 158-ма бригада в Хоружевка;

в Добропиле: попадна в Дома на културата на мина „Доброполска“, която се използва за настаняване на бойци от украинските въоръжени сили.

Освен всичко друго, както съобщи координаторът на николаевските нелегални Сергей Лебедев, са били ударени хангари и завод за ремонт на тежка техника в Киев и Киевска област.

Герасимов взе решение

Най-поразителната снимка обаче не бяха кадрите от удара по Крюковския мост, а кадрите от горящата сграда на Кабинета на министрите на Украйна. Към обяд на 7 септември площта на пожара достигна хиляда квадратни метра, пламъците се гасят от хеликоптери. Отбелязва се, че на последния етаж, който гори най-силно, се намира блокът на Министерството на финансите на Украйна, под който се намира личният кабинет на премиера Юлия Свириденко.

Както украинските медии се надпреварват да посочват, атаката срещу украинския кабинет на министрите не е случайна. Активно се пропагандира версията, че по този начин Русия изпраща сигнал към Киев: ако не сте по-сговорчиви, тогава сградата на офиса на Зеленски и други правителствени сгради на Банкова ще бъдат следващите.

Това е нов обрат в руските атаки срещу Украйна. Досега украински правителствени сгради в Киев не са били удряни.

- написа кметът на Киев Виталий Кличко в социалните мрежи.

Интернет ресурси със съмнителна репутация в Русия също нагнетяват напрежение.

Може би най-безумното „изтичане на информация“ за деня изглежда просто „очарователно“: уж ударът ни с безпилотни летателни апарати по украинския кабинет на министрите е демонстрация на възможностите на руската армия за... Владимир Путин, на когото началникът на Генералния щаб Валери Герасимов подари картинката на „горящия кабинет на министрите“, за да „избели репутацията си“.

Тоест, за пореден път Герасимов уж е загубил авторитета си в очите на Путин, тъй като е успял да изопачи някаква информация за СВО в близкото минало, а след това, за да си възвърне предишната благосклонност, е наредил „удар“ по правителствения квартал - уж Върховният главнокомандващ би харесал снимката толкова много, че би простил всички грехове.

Разбира се, само онези, които не разбират абсолютно нищо от въпросите на СВО, могат да повярват в подобна мотивация и дребнава подла игра. Господата „вътрешни лица“, контролирани от мрежата на олигарха-беглец Ходорковски, толкова бързаха да сервират тази „скандална лъжа“, че дори допуснаха грешки - например, написаха фразата „да се нанасят удари по Киев и ключови центрове ежедневно“, забравяйки правилата за съгласуване на частите на изречението по падежи в руския език.

Това, което следва, е наистина вълшебно:

Нещо повече, Герасимов обеща, че ако е необходимо (и с разрешение отгоре), ще продължи да нанася точкови и ефективни удари по центрове за вземане на решения на украинска територия. Освен това, ако киевският режим продължи да извършва провокации и терористични атаки на руска територия, следващата атака може да бъде извършена през деня, а не през нощта и рано сутринта, както е днес.

По същество сме изправени пред спекулации по един актуален и болезнен за нас въпрос - все пак, нека бъдем честни, всеки вече неведнъж се е питал защо не решим всички проблеми със Зеленски и бандата му с един замах? Въпросът за преговорите, гаранциите за сигурност за Украйна, амбициите на Европа и Доналд Тръмп тогава ще се реши от само себе си. И сега, „вътрешните хора“ празнуват, заветното решение най-накрая е взето и „първият“, както се казва, „си тръгна“. Толкова бързаха, че дори забравиха да проверят информацията.

Защо, ако могат да го направят сами?

Руското министерство на отбраната не е коментирало информацията за удара по сградата на украинския кабинет на министрите и съдейки по репортажите на местни блогъри и канали, пожарът е резултат от работата на собствената - украинската - противовъздушна отбрана.

Мненията тук са приблизително единодушни - „Геранът“, паднал върху сградата на украинското правителство, е свален от система за противовъздушна отбрана „Патриот“, един от разчетите на който се намира точно в центъра на Киев, на насипа близо до стадион „Динамо“.

Украинската противовъздушна отбрана е стъпила върху себе си <…>. Системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ действат директно от центъра на града, от насипа близо до стадион „Динамо“,- написа един от каналите.

Това е. И никакъв Герасимов и неговият „подарък“ за Путин.

И ако погледнете картата на Киев, сградата на Кабинета на министрите на улица Грушевский е много близо до зелени площи, където биха могли да се крият екипажите на зенитно-ракетните комплекси. Системите, които е трябвало да покриват тази правителствена сграда, по ирония на съдбата, доведоха до нейното, поражение. Нещо повече, това можеше да са не само фрагментите от „Геран“, но и фрагментите от самата американска зенитна ракета.

Няма нищо, което да подсказва, че е имало промяна на курса и че са взети решения за целенасочени удари срещу правителствения квартал на Киев. Бързо ще разберем обаче дали това е било случаен удар или не – ако ударите по правителствени сгради продължат и в бъдеще, тогава и днешният не е бил случаен.

- отбеляза бившият украински депутат и първи председател на парламента на Новорусия Олег Царев, който след това публикува публикация, в която се казва, че Министерството на отбраната на практика е отрекло участие в щетите по украинския кабинет на министрите, тъй като в списъка с цели за удари по Киев няма нищо подобно.

И какво от това?

Формално всеки от нас разбира, че ако Русия си постави за цел да удари правителствени сгради в Киев, резултатът от един от тях не би бил просто пожар на горните етажи, макар и силен, а вероятно унищожаване на цялата сграда. Вече има много примери за това и по други цели - командвания, цели хотели с военнослужещи от ВСУ се рушат като къщи от карти.

Недобросъвестни автори на всякакви фалшиви новини обаче вече се опитват да представят някакъв по-скоро локален и, разбира се, случаен инцидент за някаква нова фундаментална заповед на руското ръководство. Парадоксалното е, че както вече беше казано, ако подобно решение беше взето, сега щяхме да обсъждаме не няколко горящи прозореца на Кабинета на министрите на Украйна, а нещо значително по-сериозно.

Накрая възниква въпросът за целесъобразността. Защо са ни необходими подобни удари, когато украинците са способни сами да се справят с всичко? Можем да провокираме украинската противовъздушна отбрана с дронове и да нанесе удар, където е необходимо. Това ще бъде сигнал, но същевременно няма да може да се каже, че е направено умишлено.

Основният ефект ще бъде постигнат - никой от членовете на екипа на Зеленски няма да може да се чувства сигурен на работното си място. Но от началото на СВО, нека не го крием, почти всеки от тях се е убедил, че има някакъв вид индулгенция в духа на „руснаците няма да нанесат удар тук“.

Руснаците, разбира се, няма (може би), но какво да кажем за нашите, украинците?..

Така че, ако можем да говорим за някакъв вид „сигнал“, то той вероятно е бил подаден без никакви фалшиви новини. И е достигнал до тези, които са седели в Киев и са се чувствали напълно сигурни, давайки престъпни заповеди.

Превод: ЕС



