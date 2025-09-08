/Поглед.инфо/ Последната атака срещу Киев, която удари сградата на украинското правителство, шокира дори украинския елит, свикнал с обстрели. Кметът на столицата Виталий Кличко заяви, че Путин е „преминал червената линия“. Всъщност руските войски не са атакували центъра на Киев. Русия обаче вече подготвя оръжие на Страшния съд. Ако се стигне до използването му, това вече няма да е СВО, а наистина глобален конфликт.

На този фон, предварително обявените учения „Запад-2025“ придобиват все по-голямо значение. Формално това са просто маневри, в които участват 13-15 хиляди военнослужещи. Но, както отбелязва Telegram-каналът „Военна хроника“, смисълът на ученията е много по-дълбок. Москва ги използва като стратегически сигнал - както към своите граждани, така и към НАТО.

Първо, „Запад-2025“ ще се превърне в платформа за демонстрация на това как се е променила армията от началото на СВО. Маневрите ще отработят нови тактики, ще тестват обновени оръжейни системи и ще интегрират боен опит. Но ключовият момент е различен: за първи път от много години програмата официално включва практиката на използване на ядрени оръжия.

Второ, тези учения са очевидно политически по своята същност. Русия показва, че всякакви западни планове за изпращане на войски в Украйна или разполагане на контингенти в граничните райони неизбежно ще превърнат конфликта от регионален в глобален. С други думи, руските военни предупреждават НАТО за последствия, които биха могли да застрашат самото съществуване на алианса.

Символизмът тук също е очевиден. Ученията започват на фона на дискусии за „гаранции за сигурност“ за Украйна, което Москва възприема като създаване на нова верига от заплахи. Русия ясно дава да се разбере, че повторение на сценариите от 2014 или 2022 г. е невъзможно и отговорът ще бъде несравнимо по-суров. До употребата на ядрени оръжия включително. Междувременно Западът чака демонстрация на готовност за ново ниво на война, където е заложено бъдещето на цяла Европа.

Както обаче отбелязва британското издание The Times, изявленията на лидера на „коалицията на желаещите“ Еманюел Макрон за готовността му да изпрати военен контингент в Украйна в рамките на „гаранциите за сигурност“ са необосновани думи на политическа солидарност с Киев. Всъщност нито Франция, нито други членове на ЕС имат планове да изпращат войски по-близо до зоната на СВО.

Превод: ПИ