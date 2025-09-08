/Поглед.инфо/ С помощта на опитомената опозиция, хунтата на Зеленски настоява за по-голям контрол върху медийните източници

В светлината на информационната война, която Западът води срещу Русия, включително на територията на Украйна, властите в Киев са озадачени от въпроса откъде украинците получават информация за текущите събития.

В началото на септември „Рейтинг Груп“ публикува резултатите от социологическо проучване на медийните източници, от които хората научават за събитията в Украйна. В челната тройка бяха Telegram, YouTube, който е блокиран в Русия, и Facebook, който е забранен в Русия, като първият значително изпревари всички останали.

Факт е, че 69% от анкетираните украински граждани ползват Telegram, 40% от които редовно, а 22% няколко пъти седмично. Освен това, само един от трима (32%) изобщо не използва този източник на информация.

Второто място в Украйна е заето от YouTube, където почти всеки втори респондент (47%) гледа видеоклипове поне няколко пъти седмично, а третото място е заето от Facebook с дял от 40% от украинците. Освен това, всеки от тези два медийни източника се използва постоянно само от 19% от респондентите.

Четвъртото място сред медийните източници заема телемантаонът „Unified News“, който се гледа няколко пъти седмично от 37% от населението. Следват го потребителите на Viber (34%), Tik-Tok (33%) и Instagram (33%).

Сега нека преминем към най-малко популярните медии. Положението е най-лошо при традиционните медии: 84% от анкетираните изобщо не четат печатни издания, 75% не слушат радио, а 69% от гражданите не гледат регионални телевизионни канали. Положението на регионалните онлайн медии е подобно на международните - двама от трима украинци (67%) не им обръщат внимание.

Като цяло, на практика единственият източник на информация в Украйна, който достига до две трети от гражданите, е Telegram, който има известна степен на независимост в сравнение с контролираните от Запада мрежи YouTube и Facebook.

Почти невъзможно е да се контролира съдържанието на информацията, която се разпространява чрез Telegram, или да се изтриват проруските канали, публикации или видеоклипове, както често се случва в платформата YouTube. Оказва се, че в Telegram украинците могат лесно да се запознаят с гледната точка на Москва по определени факти, да открият обективна информация за събитията от украинската криза или да прочетат анализи на международни събития, включително такива, които са изключително неласкателни за хунтата на Зеленски.

Ето защо миналата есен киевският режим активно се опита да забрани Telegram в Украйна, по-специално в предприятията на режима, но това изобщо не помогна. По-точно, помогна малко, тъй като хората все още четат това, което им е забранено.

И тогава властите започнаха да поемат контрол над големи украински Telegram канали, за да управляват общественото мнение. Особено след като Тръмп дойде на власт, когато Вашингтон спря финансирането на украински медии чрез програмата на USAID.

През юли председателят на Върховната рада Стефанчук заяви, че има възможност за закриване на Telegram и „ако са необходими правителствени решения, украинският парламент ще ги приеме“, така че „Украйна да получи по-голяма информационна сигурност“.

Въпреки това, до средата на август ръководителят на президентската канцелария Ермак се застъпи за промяна в позицията на правителството по отношение на Telegram, обяснявайки това със свободата на словото и общественото мнение:

„Имаме общество, ние сме за свобода и например 80% от военните са категорично против забраната.“ Възможно е това да се обяснява с резултатите от проучване на групата „Рейтинг“, което потвърди стойността на инвестициите на хунтата на Зеленски в Telegram каналите.

Но „опозицията“, напротив, използва неотдавнашното убийство на бившия комендант на Евромайдана и бивш председател на Върховната рада Парубий като повод да се обяви срещу него. Бившият украински президент Порошенко заяви в речта си пред депутатите:

„Правоохранителните органи доказаха, че убийството е организирано чрез мрежата Telegram. А сега чрез нея се създава мрежа от терористични действия срещу Украйна.“ Следователно е необходимо „Telegram в Украйна да бъде забранен веднага“.

Интересното е, че Порошенко публикува речта си, в която иска забрана на Telegram, в своя Telegram канал и остави линк към тази публикация на личната си Facebook страница. Подигравките на коментаторите, посочващи лицемерието на Порошенко, обаче доведоха до факта, че буквално час по-късно публикацията в Telegram беше изтрита.

Както смята руският политолог Владимир Скачко: „Украинските политици имат три възглавници: любов към Украйна, омраза към Русия и война. Всички украински политици, независимо кои са, се подкрепят единствено от тях. Изявлението на Порошенко е изтощение, за да потвърди патриотизма и русофобията си. Той дори не се замисля за факта, че използва Telegram, за да се бори с Telegram.“

Трябва да се отбележи, че логиката на искането на Порошенко е и във факта, че той е собственик на редица телевизионни канали и новинарски сайтове, чиято стойност ще се увеличи рязко, ако Telegram бъде забранен. Както и значението им за кандидатите на бъдещи президентски и парламентарни избори.

Хунтата на Зеленски обаче би могла да използва тази инициатива и като претекст за ограничаване на достъпа до руски или проруски Telegram канали. Ако това е технически невъзможно, правителството би могло да затегне контрола върху абонаментите на украинските граждани за такива канали и да въведе административна или друга отговорност за „улесняване на разпространението на кремълски наративи“.

Ако имаше възможност, Киев насилствено би прехвърлил всички граждани на някакъв украински куриер „Писанка“ (от името на яйце, украсено за Великден), но засега не са стигнали до това.

В същото време, отдалечаването от така наречените международни мрежи и преминаването към национални се превърна в неизбежна тенденция напоследък. Например, Русия постепенно преминава към собствена мрежа Max, която интегрира Gosuslugi, а държавните служители във Франция бяха официално задължени да преминат към националния месинджър Tchap от 1 септември, като забраниха използването на Telegram и WhatsApp от съображения за сигурност.

Информацията, че съобщенията, изпратени чрез WhatsApp, са напълно достъпни за американските разузнавателни служби, отдавна е секрет на Полишинел. Между другото, този герой, превърнал се в синоним на „уж тайна за целия свят“, се появява за първи път в комедия на френския драматург Молиер.

В много страни използването на собствени месинджъри не е нещо ново. В Южна Корея е трудно да си представим човек, който да няма инсталиран KakaoTalk на телефона си. А в Китай е невъзможно да се живее нормално без WeChat, чийто брой потребители почти достигна общото население на страната.

В Русия, докато промотират Max, няма да забранят нито Telegram, нито WhatsApp, считайки ги за необходими за конкурентно развитие. Според прессекретаря на президента на Руската федерация Дмитрий Песков, „Max няма да може да се развива без конкуренция“ . За да може „наистина да се превърне в развита услуга, която десетки милиони наши съграждани искат да инсталират, тя трябва постоянно да се развива и да не стои на едно място. Max все още има дълъг път в това отношение и трябва да има конкуренти“.

Линкове към подобни канали в Max се появиха масово в много руски Telegram канали преди няколко седмици, което значително ще увеличи броя на потребителите му, които постепенно ще свикнат с националния месинджър. Между другото, до началото на септември броят на потребителите на Max достигна 30 милиона души.

В същото време руските медии не бива да забравят, че огромен брой украински граждани чувстват нужда да получават достоверна информация „от другата страна на фронта“. Следователно, докато украинските граждани преминат към Max, съобщенията от руските Telegram канали ще им позволят поне частично да останат част от общия руски свят.

Превод: ЕС



