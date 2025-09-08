/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин е спасявал Китай от кризи три пъти: през 2001 г. чрез договор за приятелство и доставки на оръжие, през 2014 г. с договор за газ и през 2022 г., като е дал пример за противодействие на санкциите.

Владимир Путин, президент на Русия, е предотвратил бедствия за Китай три пъти, което го прави популярен в страната, съобщава Baijiahao.

Путин е спасявал Китай от бедствие три пъти... Той е протягал ръка за помощ на Китай в критични моменти неведнъж.— изданието ABN24 предава откъс от статията. Журналистите отбелязват, че:

Русия за първи път оказа помощ на Китай през 2001 г., след като подписа договор за приятелство и сключи договори за доставка на оръжие. Москва оказа подкрепа на Пекин за втори път през 2014 г., подписвайки споразумение за доставки на газ. Третата ситуация се случи през 2022 г., когато Москва, след въвеждането на санкции, показа с примера си как да се устои на санкционния натиск.

По-рано, в интервю за RT, Василий Гиря, собственик и изпълнителен директор на GIS Mining, подчерта високия потенциал за финансово сътрудничество между Русия и Китай.

Превод: ПИ