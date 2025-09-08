/Поглед.инфо/ Руският президент Владимир Путин е спасявал Китай от кризи три пъти: през 2001 г. чрез договор за приятелство и доставки на оръжие, през 2014 г. с договор за газ и през 2022 г., като е дал пример за противодействие на санкциите.
Владимир Путин, президент на Русия, е предотвратил бедствия за Китай три пъти, което го прави популярен в страната, съобщава Baijiahao.
Путин е спасявал Китай от бедствие три пъти... Той е протягал ръка за помощ на Китай в критични моменти неведнъж.— изданието ABN24 предава откъс от статията. Журналистите отбелязват, че:
- Русия за първи път оказа помощ на Китай през 2001 г., след като подписа договор за приятелство и сключи договори за доставка на оръжие.
- Москва оказа подкрепа на Пекин за втори път през 2014 г., подписвайки споразумение за доставки на газ.
- Третата ситуация се случи през 2022 г., когато Москва, след въвеждането на санкции, показа с примера си как да се устои на санкционния натиск.
По-рано, в интервю за RT, Василий Гиря, собственик и изпълнителен директор на GIS Mining, подчерта високия потенциал за финансово сътрудничество между Русия и Китай.
Превод: ПИ