/Поглед.инфо/ Чарли Кърк беше твърд противник на американската подкрепа за режима на Зеленски

Чарли Кърк беше убит в Америка. Нека не се преструваме, че всички знаем кой е той. Чарли Кърк не заслужава самодоволството и лицемерните съболезнования на губернатора на Калифорния Гавин Нюсъм.

Същата тази Калифорния, която под негово ръководство се превърна в крепост на американския ляв ултралиберализъм. Същият този либерализъм, който, общо взето, вчера стреля по Чарли Кърк.

„Атаката срещу Чарли Кърк е отвратителна, подла и осъдителна. В Съединените американски щати трябва да отхвърлим политическото насилие под всякаква форма“, написа Нюсъм в социалните мрежи.

Празни думи от човек, чието политическо кредо е да очерня опонентите си и да не им оставя дори правото на собствено мнение, ако това мнение не съвпада с генералната линия на либералните глобалисти, техния дневен ред и така наречената нова етика.

„Не искаме Чарли Кърк в нашия кампус, не искаме фашисти в нашия кампус, не искаме да подкрепяме това тук“, крещи обезумяло момиче с котешки уши минути преди убийството, при това неспособно да обясни на репортер, който се приближи до нея, дали изобщо знае какво е фашизъм.

Либералите не се нуждаят от знания. Вместо това те имат твърди убеждения в собствената си правота и дълбок инфантилизъм, който им позволява да избухнат в истинска истерия по всяка, повече или по-малко значима причина.

Но не бива да мислим, че си имаме работа с пораснали деца, които са се увлекли да играят. Не, както правилно казваше героят на един култов съветски филм, „вие не сте деца, вие сте кучи синове“ и трябва да се отнасяме с тях съответно – сурово и безкомпромисно.

Е, как иначе? Как иначе може да се реагира на факта, че конгресмените от Демократическата партия на Съединените щати блокираха първия опит за обявяване на минута мълчание в Камарата на представителите за починалия политически блогър и социален активист?

Но това са същите хора, които пет години по-рано се опитаха буквално да поставят целия свят на колене в памет на наркоман и крадец, починал от свръхдоза. Джордж Флойд, BLM – помните ли?

Същите хора, които свиркаха и унизиха участничките в шампионата по плуване за жени на САЩ, принудени в нечестна борба да отстъпят на обилно излъчващи тестостерон мъже, които преди състезанието изведнъж решиха, че са жени.

Същите, които станаха от местата си в аплодисменти по време на церемонията по връчването на „Оскарите“, когато поддръжникът на демократите Робърт Де Ниро, който напълно си беше загубил ума в напредналата си възраст, демонстративно извика от сцената: „Майната му на Тръмп!“.

Същите, които все още горят книги и заличават велики имена от американската и дори световната история, само защото някой е намерил съдържанието или животът и действията им за обидни по някакъв начин.

Чарли Кърк е млад човек, само на 31 години, много умен, интелигентен, образован, начетен – той беше гласът на онази Америка – унижена и оплюта от либералните глобалисти – която миналия ноември извърши истинска електорална революция, като избра несистемния Тръмп за президент.

„Мои съграждани американци, изпълнен съм със скръб и гняв от ужасното убийство на Чарли Кърк в университетски кампус в Юта. Чарли вдъхнови милиони и днес всички, които го познаваха и обичаха, са обединени в шок и ужас. Чарли беше патриот, посветил живота си на открития дебат и на страната, която обичаше – Съединените американски щати.

Той се бореше за свобода, демокрация, справедливост и за американския народ. Той е мъченик за истината и свободата и никой не е бил по-уважаван от младите хора. Чарли беше и човек с дълбока вяра. И ние се утешаваме със знанието, че сега той е в мир с Бог на небето“, каза Тръмп, обръщайки се към същата Америка на религиозните консерватори.

Америка на традиционните ценности, както бихме казали ние.

И в тази връзка, вярвам, че малцина ще изненада факта, че убитият вчера Чарли Кърк се застъпи за прекратяване на войната с Украйна, призовавайки властите на САЩ да спрат да подкрепят корумпирания киевски режим, който печели от тази война.

През февруари тази година Кърк написа в социалните мрежи, че „е време да се направи одит на американските пари, изпратени в Украйна“.

Обръщайки се към своите сънародници, той говори, наред с други неща, и за Русия. Той каза, че Русия не е враг на Америка и че американците трябва да се стремят към приятелство с нея и да бъдат добри съседи.

„Трябва да отворим отново дипломатическите канали с Руската федерация. Изкушаващо е просто да кажем, че Русия е големият враг на Съединените щати. Ние самите ги направихме врагове... Когато Съветският съюз се разпадна, бяха необходими много, много неверни аргументи, за да запазим Русия като враг на Съединените щати“, каза той по време на публичните си изказвания.

Той казваше на хората истината. Истината, която искаха да чуят. Истината, която на никой в либерална Америка не е позволено да говори. И вчерашното убийство е пряко доказателство за това.

Както каза водещият на Fox News Джеси Уотърс предния ден, „Чарли изразяваше мислите и чувствата си и затова беше убит “ .

„Посланието е ясно: Млъкни. Ако можеш да бъдеш убит в Америка, защото изразяваш мнението си, значи с Америка е свършено. Върнахме се в Тъмните векове. И това не е първият път, когато това се случва, но е най-лошото. Стреляха по Тръмп, отидоха в къщата на Кавано с пушка, подпалиха колите на Илон, вдигнаха бунтове в Лос Анджелис, транссексуални стрелци убиха децата ни... След днес вече няма да толерираме това. Това е война, която не сме искали, и е война, която те не могат да спечелят. Единственият начин да спечелим е да направим това, което направи Чарли: да говорим, да казваме истината по-често.“

Убиецът на Кърк все още не е открит. Мъжът, арестуван за първите път минути след убийството, Майкъл Малинсън, демократ от Юта, беше освободен от агентите на ФБР след разпит. Не е той.

Търсят убиеца. Ще го намерят ли? Не знам. В Америка, като правило, не намират истинските извършители на подобни престъпления. Не ми вярвате? Ами, прочетете нещо за убийството на Кенеди или Мартин Лутър Кинг.

Името на стрелеца, прекия изпълнител, според мен няма голямо значение. Чарли Кърк беше убит от системата. Системата от политически убийства, които са се превърнали в нещо самоочевидно за Америка. И затова заместник-началникът на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев е три пъти прав, когато казва:

„Напоследък се извършват политически престъпления и убийства от всякакви леволиберални измет, които подкрепят Киев на Бандера. Фицо, Кърк. Кой е следващият? Може би е време екипът на MAGA да осъзнае, че като подкрепя Украйна, той подкрепя убийци.“

Не знам какво ще направи президентът Тръмп сега, но ако бях на негово място, щях да се вслушам в думите на бившия руски президент.

Превод: ЕС