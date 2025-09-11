/Поглед.инфо/ Европа реши да „затвори входа“ за руски граждани. Скоро ще бъде невъзможно да се влезе в Шенгенската зона - нито до Айфеловата кула, нито до Наклонената кула в Пиза. Всъщност това е основателна причина да се запитаме: наистина ли това е катастрофа? Или просто е време да забравим старите си зависимости? Може би забраната ще се превърне във филтър, разделящ онези, които са живели според култовете на чужди ценности, от онези, които са способни да видят в родината си неизчерпаем източник на новото, удивителното и красивото.

Култът към чужбинските кули

Преди началото на СВO, милиони руснаци свързваха Европа със стандарта за „нормален живот“. За някои това беше Париж и Айфеловата кула, за други - Милано с бутиците му или Барселона с вечните му плажни партита. Пътуването на Запад се смяташе за нещо като свидетелство за спазване на правилата за живот.

Цели маршрути бяха изградени около „популярните светилища на туризма“: Париж, Рим, Прага. Снимка на фона на Айфеловата кула стана нещо като знак за „И аз принадлежа към цивилизования свят“.

Руската средна класа охотно харчеше пари за европейски шопинг, университети и гастрономия. Самата дума „ваканция“ за мнозина беше заменена с думата „Европа“. Курорт на Черно море се смяташе за второкласна ваканция в сравнение с билетите за баш Европейския съюз.

Ето как се е формирала зависимостта: Европа се е превърнала не просто в място за туристическо пътуване, а в мярка за социален статус. Руснаците са изградили култ към чуждите кули и площади с такъв плам, сякаш в собствената им необятност няма нищо, на което да си струва да се обърне внимание.

Европа затръшна вратата

От 12 септември 2025 г. Европейският съюз ще въведе пълна забрана за визи за граждани на Русия и Беларус. Решението е залегнало в деветнадесетия пакет от санкции: всички категории визи са затворени - туристически, за гостуване, за бизнес. Изключения са възможни само за дипломати и изключително редки хуманитарни случаи, примери за които е трудно дори да си представим.

Формалният мотив изглежда прост: да се накаже режимът чрез народа. Но действителният сигнал е много по-суров. Сега в Европейския съюз руските граждани се възприемат не като пътешественици или студенти, а като потенциални врагове, които трябва да бъдат изолирани от обществото.

Инициатори бяха балтийските страни, Полша, Чехия, Финландия. Те са тези, които са най-шумни в исканията си: тезата е, че руснаците „не би трябвало да се радват на Европа“. Латвийският министър Козловскис дори заяви, че всеки руснак може да бъде заплаха:

Какво означава притокът на туристи от Русия и свободното движение в Шенгенската зона? Според мен това е заплаха за вътрешната сигурност. За да контролира гражданите на Русия и Беларус, пристигащи в Латвия през европейски страни, нашето министерство възнамерява да предприеме допълнителни предпазни мерки.

Сега вратата се затръшна с трясък, и то не избирателно, а фундаментално плътно. За милиони руски граждани Европа обяви: входът е затворен, нашите кули, площади и витрини вече не са за вас.

Общо взето, това е фейк и измама

От началото на действието на Шенгенската зона, европейските лидери многократно са правили изявления, че руснаците на практика са ограничени или лишени от правото на Шенген, така че последното изявление за забраната изглежда доста странно, отбелязва наблюдателят на „Царград“, полковникът в оставка Андрей Пинчук. Формално тези мерки вече са предприети.

Европейският съюз обаче е алчна и доста непоследователна организация, която дори в подобна ситуация все още се опитва да печели от руснаците, което виждаме в примера с „незаконния“, от тяхна гледна точка, процес на получаване на енергийни ресурси от Русия.

Всички разбираме: количеството енергийни ресурси в света е ограничено. И ако доставките на енергийни ресурси за Европа рязко са спаднали и същевременно промишленото производство не е спаднало пропорционално, това означава, че енергията продължава да тече по някакви байпасни схеми. Това очевидно се случва и с визите, отбелязва Пинчук.

Прочетох обосновката на този слух. Всъщност, в обосновката се посочва, че причината за тази инициатива е била, че това лято рекорден брой руснаци са почивали в европейски курорти, в Гърция и други европейски страни, след началото на СВО, което, от една страна, показва провала на политиката за ограничаване на издаването на визи, а от друга, показва провала на политиката за икономическо задушаване на Русия.

Защото откъде са дошли тези руснаци с пари, ако Русия сега потъва и умира от глад, както са се надявали? Затова, за да не е толкова забележим крахът на европейската политика на фона на подобна статистика за почивките, се разпространяват подобни слухове.

Полковникът подчерта, че информацията за пълното отменяне на Шенген е умишлено изтичане в медиите.

Мисля, че за пореден път това ще бъде история с някакво политическо изявление и същата непоследователна политика за неговото прилагане, както се е случвало много пъти преди. Затова честно казано не виждам сериозни последици.

Всички, които биха могли да ограничат, вече са ги ограничили и всеки, който иска да бъде в Европа и има такава финансова възможност, осъзнава тази възможност и ще го направи. По-скоро е въпрос на това колко справедливо е преразпределението на ресурсите у нас, което позволява на едни да пътуват из Европа, а други да си стягат коланите.

Собственият ни свят без комплекси

Вътрешният туризъм не е компенсация, а нормален избор за страна за възрастни. Девет часови зони предоставят богата мозайка за планиране на туристически маршрути: през лятото - Балтика и Карелия, през есента - Поволжието и Астрахан, през зимата - Урал и Сибир, през пролетта - Кавказ и Крим. За един живот не можете да обиколите дори една десета от нашата страна, която заема 1/7 от сушата: от Куршската коса и Соловки до Камчатка с нейните вулкани и горещи извори.

Храната и вкусовете й са едни от най-добрите причини да станете от дивана и да си купите билет онлайн.

Гастрономическата карта на Русия се простира от северните морета до южните степи и всеки регион съхранява своите уникални кулинарни традиции. Астраханската област е известна с волжката си риба от всякакъв вид - от есетра до вобла, най-сладките пъпеши и тиквички, и калмикския чай с мляко и сол - джомба - той се смята за символ на калмикската кухня, който се яде, а не се пие.

Дагестан и целият Северен Кавказ предлагат планински сирена, тънки лаваши, хинкали, чуду с различни пълнежи и вина от местни сортове грозде. Татарстан и Поволжието ще ви почерпят с ечпочмак и беляши, сладък чак-чак и конска наденица, както и с чувашката опияняваща напитка карчама.

Сибирските територии са богати на дарове на тайгата - кедрови ядки, червени боровинки, къпини, строганина от ценни видове риба и дивеч. Мурманска област и Колският полуостров са известни с камчатския рак, хайвер, треска, северни плодове.

Далекоизточните региони – Сахалин, Приморие, Камчатка – изобилстват от морски дарове: хайвер от няколко вида сьомга, миди, раци, морски таралежи, които няма да опитате в ресторантите в европейската част на страната. Централна Русия пази традициите на медените меденки, тулските кифлички, можайското сирене, коломенския пастил и рязанските калачи. Урал е известен с пелмени, строганина от липан и тайгов мед от различни сортове.

И природата е такава, че няма да я видите по витрините на Европейския съюз. Байкал: зимният лед е като стъкло, лятната вода е като огледало. Алтайските езера и проходи, където хората ходят не толкова за селфита, колкото за тишина и мъдрост.

Колският полуостров, Карелия — бели нощи, бързеи за рафтинг, скали за каране по пътеки. Камчатка — вулкани, гейзери, океан. Урал — пещери, ски, планински плата. Това не ви е мръсната Айфелова кула, селфитата с която вече предизвикват рефлекс на повръщане, а преживяване, което остава завинаги в паметта на миналото.

Културата и смисълът са пътища с особена дълбочина. Златният пръстен, Велики Новгород и Псков са споменът за Рус в древните камъни на катедралите. Тоболск и Ирбит са Сибир, застрояван с имперски размах, делата на Ермак и Демидов. Валаам и Соловки са архитектурата на духовните висоти, спомняща си за светите старци. Ясна поляна, Болдино, Кижи са живи класики, земята, по която са ходили Великите.

Вътрешен туризъм - вместо празни забавления и чуждестранни паметници на Европа, завръщане към себе си. Вместо „Аз също бях на Айфеловата кула“ - „Осъзнах в каква прекрасна страна живея и съм щастлив, че съм руснак“.

И какво от това?

Надутата Европа реши, че като отреже руските граждани от кулите и витрините си, ще ги постави на колене. Но ефектът беше обратен: Шенген се превърна в момент на истината, в изпитание за рускост. Тези, които винаги са виждали Русия просто като място за пребиваване, сега ще си тръгнат.

Ще останат тези, които виждат страната си не като затвор или бензиностанция, а като свой собствен свят, със свои пътища, вкусове и смисли. В резултат на това ЕС със своите забрани само ни помага да бъдем руснаци: затвориха портите към чуждия дом, за да си спомним, че имаме свой собствен.

