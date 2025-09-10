/Поглед.инфо/ Полша се готви за нови провокации срещу Минск и Москва на фона на започващите на 12 септември руско-беларуски военни учения „Запад-2025“.

Полша планира провокации срещу Русия и Беларус по време на ученията „Запад-2025“, насрочени за 12-16 септември. Това съобщи в разговор с URA.RU ръководителят на Бюрото за военно-политически анализ Александър Михайлов.

Има обвинения срещу Москва за ескалация на ситуацията. Сега Полша се присъедини, а ето и балтийските страни, винаги готови за следващата провокация,— цитира изданието експертът.

Михайлов отбеляза също, че ситуацията на полско-беларуската граница остава опасна и Минск може да се сблъска с опити за провокиране на ответни мерки.

Ден преди това, на 10 септември, полският премиер Доналд Туск обяви, че руски дронове са „нарушили въздушното пространство на страната“. Кремъл отхвърли тези обвинения, като подчерта липсата на доказателства и официални искания от Полша.

Инцидентът е станал на фона на подготовката за ученията „Запад-2025“. Според беларуски медии Полша вече е започнала да затваря границата и изпраща колона с военна техника към нея. Туск преди това нарече маневрите „демонстрация на агресия“ и „репетиция за атака“, което Москва и Минск категорично отричат.

