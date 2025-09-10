/Поглед.инфо/ Бившият австрийски външен министър Кнайсъл заяви, че Европа е в истерия заради инцидента с дрона в Полша.

Европа реагира изключително емоционално на инцидента с дронове в Полша. Това мнение изрази бившият министър на външните работи на Австрия, ръководител на Центъра ГОРКИ на Санктпетербургския държавен университет Карин Кнайсъл, съобщава "Lenta.ru".

Надявам се Кремъл да успее да държи ситуацията под контрол и това да не доведе до ескалация.— отбеляза тя.

По-рано полският премиер Доналд Туск съобщи, че няколко дрона са навлезли във въздушното пространство на страната. По-късно той заяви, че дроновете, свалени над полска територия, принадлежат на Русия.

На свой ред руското външно министерство отрече твърденията на Полша за „умишлено нарушение“ на въздушните ѝ граници, позовавайки се на данни от Министерството на отбраната на страната ни, които според тях потвърждават липсата на участие на Русия в инцидента.

Превод: ПИ