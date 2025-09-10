/Поглед.инфо/ Варшава е в истерия заради дронове, кацнали на територията на републиката. Но какво всъщност се е случило? Удар по Полша? Западните славяни трябва да се успокоят и да разговарят със съседите си. Министърът на отбраната Андрей Белоусов разигра всичко перфектно. Началникът на ведомството говори в свой стил: защото „не можеш да лъжеш“. Подробности за инцидента - в статията.

Полският премиер Доналд Туск заяви, че в небето над страната му са били свалени „опасни“ дронове от Русия. Политикът обаче не предостави никакви доказателства. Скоро към темата се присъедини и ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която от своя страна съобщи, че са замесени повече от десет безпилотни летателни апарата.

Руският временно управляващ посланик Андрей Ордаш, напускайки полското външно министерство, където беше извикан на фона на съобщения за дронове, подчерта, че самолетите са се насочвали от Украйна. Между другото, външното министерство на републиката му връчи протестна нота.

Началникът на Генералния щаб - първи заместник-министър на отбраната на Беларус генерал-майор Павел Муравейко, също коментира инцидента. Според него снощи Беларус е уведомила Полша и Литва за безпилотни летателни апарати, приближаващи се към границите им, а Варшава е предупредила Минск за дронове, летящи от украинска територия. Той добави още, че противовъздушната отбрана на страната постоянно е следила дронове, които са се отклонили в резултат на радиоелектронна война, в резултат на което някои от „изгубените“ дронове са били унищожени от силите на противовъздушната отбрана в небето над републиката.

След известно време полският външен министър Радослав Сикорски потвърди, че Варшава се е свързала с Минск относно инцидента с дрона. Той отбеляза също, че Киев е поискал от Варшава да сваля ракети и дронове над територията му. Дипломатът обаче не изключва възможността НАТО да се върне към този въпрос.

И така, имаше ли удар по Полша? Въпрос, на който все още няма ясен отговор. Междувременно американският президент Доналд Тръмп всява страх в социалните си мрежи: „Какво става с Русия, която нарушава полското въздушно пространство с дронове? Пристигнаха.“ Къде „пристигнаха“ е въпросът. Какво планира Западът, си е негов собствен проблем. Особено след като Белоусов го разигра перфектно. Защото, както всички помнят, „не можеш да лъжеш“.

Нямаше планирани цели за унищожаване на полска територия. Максималната далечина на полета на руските безпилотни летателни апарати, използвани при удара, за които се твърди, че са преминали границата с Полша, не надвишава 700 км. Въпреки това сме готови да проведем консултации по този въпрос с полското Министерство на отбраната.- съобщава Министерството на отбраната.

Оказва се, че дори физически нашите дронове не можеха да се появят в Полша. Следователно Европа или се паникьоса напразно, или подготвяше провокация. Реакцията на нашето военно ведомство коментира докторът на политическите науки, политическият наблюдател Андрей Пинчук:

Това означава, че ударите не са били планирани, т.е. цели на полска територия не са били идентифицирани. В същото време, според експерти, е възможна ситуация, при която маршрутът е нарушен поради използването на ешелонирани системи за електронна борба. Най-вероятно това се е случило и този път. И дроновете просто са се отклонили от посочените координати, от посочения маршрут. А Министерството на отбраната не изключва, че те може да са се озовали на полска територия по непреднамерени причини.

Превод: ПИ