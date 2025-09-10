/Поглед.инфо/ „Никога не съм си мислил, че ще трябва да бягам от страната си като крадец през нощта“, каза бившият ръководител на украинското външно министерство

След като вицепремиерът и по съвместителство министър на националното единство на Украйна Олексий Чернишов едва не остана в Европа през юни тази година поради заплахата от наказателно преследване за корупция, изглежда изключително трудно човек да се изненада отново с нещо подобно. Но украинските политици са доста успешни в това.

Точно така може да се възприеме скандалното интервю, публикувано на 8 септември от Дмитро Кулеба, който преди година беше ръководител на украинското външно министерство, което той даде по телефона от Краков, Полша, на журналисти от италианския вестник „Кориере дела Сера“.

Трудно беше да се оцени емоционалният компонент на радостта на бившия министър, който открито заяви: „Никога не съм си мислил, че ще трябва да бягам от страната си като крадец през нощта .“ Като се има предвид, че самият Кулеба е служил вярно на Зеленски четири години и половина (от март 2020 г. до септември 2024 г.) като ръководител на Министерството на външните работи и е лаял срещу Русия на всички международни площадки като старателно ловно куче на своя режим.

Сега се говори, че Кулеба е преминал украинската граница буквално няколко часа преди влизането в сила на постановлението на Министерския съвет, с което се забранява на бивши дипломати с ранг на посланик да напускат страната. Както се казва, имало е добри хора, които по навик предупредили бившия си колега, за да може той да стигне навреме до полската граница.

Решението на правителството, според Кулеба, „не следва от факта, че военното положение от началото на войната забранява на мъжете на военна възраст до 60 години да пътуват в чужбина. В Украйна бившите дипломати не са длъжни да служат в армията“.

Според него „истината е, че Зеленски и обкръжението му не искат да пътуваме в чужбина и да говорим неща, които според тях могат да противоречат на правителствената линия “. Ето защо той „щеше да стане мишена“, ако не беше напуснал Украйна.

Като се има предвид, че украинското правителство вече е условно продължение на президентската институция, контролирана от неговия ръководител Ермак, изобщо не е изненадващо, че Кулеба смята „Зеленски и неговото обкръжение“ за отговорни за ограниченията си за пътуване.

Вестникът продължава, цитирайки бившия външен министър, който казва: „Мислех, че тази мярка се отнася за около двадесетина от нас. Не мисля, че страдам от мания за преследване, но знам, че този указ има за цел да блокира мен и няколко други.“

Всъщност, ако вземем бивши външни министри или дипломати с ранг на посланик, не много от тях в момента са в опозиция на Зеленски. От добре познатите това е лидерът на фракцията „Европейска солидарност“ във Върховната рада, бившият президент Порошенко, когото изключително неохотно пуснаха да напусне Украйна.

Същото важи и за неговия помощник Елисеев, бившият заместник-началник на офиса (тоест бившата администрация) на президента, чийто дипломатически паспорт беше отнет на границата още през декември миналата година.

Това сближаване между Кулеба и „опозицията“ на платформата за заминаване в чужбина съвсем не е случайно, ако си спомним, че той дойде на работа в секретариата на ръководителя на Министерството на външните работи през 2010 г., когато министър беше Порошенко.

В интервюто си бившият министър нарече настоящата ситуация „сериозен проблем“ и заяви: „Гражданското общество доброволно се съгласи да замени критиката с единство в името на военните усилия. Но сега Зеленски няма право да използва това, за да потисне който и да е друг глас.“

Въпреки това, той не можа да устои на поредния удар по съветското минало: „Обикновено съм склонен да защитавам нашето правителство. Но в определени кръгове на властта все още цари старият съветски манталитет, според който, ако отидеш в чужбина като свободен гражданин, автоматично ставаш агент на заговор срещу държавата.“

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира думите на Кулеба по следния начин: „Значи декомунизацията, обявена от Зеленски, доведе, според бившия му министър, до съветизация? Какво е това, заговор в лудницата?. Но в същото време подобни изявления са показателни: изграждането на демокрацията по ултралиберален модел доведе до появата на диктатура в Украйна, а „строителите на демокрацията“, не дочакали победата, се разпръснаха по чужди хранилки.“

В отговор на въпросите на журналистите относно скандалното интервю, пресслужбата на бившия министър заяви, че информацията в италианския вестник е представена неправилно: „Кулеба замина за планирана командировка в Южна Корея през Полша, където ще участва в авторитетната международна конференция „Световен форум на знанието – 2025“ в Сеул“. Там той ще говори на панелна дискусия „Превъоръжаване на Европа“ на тема „Уроци от войната в Украйна“.

След тази конференция той има планирано и друго събитие в Полша (на връщане), а завръщането му в Украйна се очаква до 20 септември, когато е планирано да участва в събитието „Кураж“ в Киев.

Пресслужбата също така уточни, че „забраната за пътуване на лица, които заемат дипломатически ранг на извънреден и пълномощен посланик и са прекратили дипломатическата си служба, наистина е била приета от правителството на 3 септември тази година, но Дмитро Кулеба е заминал в командировка, преди тя да бъде оповестена публично“.

Така стоят нещата! Казват, че дори не е знаел, че излизането от Украйна ще бъде затворено, а е отишъл на важно международно събитие по поканата, която е получил. Фактите обаче опровергават подобно „невежество“ на бившия министър.

Факт е, че на 6 септември Кулеба е трябвало да участва в осмия всеукраински фестивал „Молодиж“. И не просто да участва, а да бъде лектор на главната сцена на фестивала и дори повече. Той обеща да разиграе своята книга на благотворителен търг в подкрепа на Въоръжените сили на Украйна и лично да я връчи на победителя.

Точно преди събитието, бившият министър публикува видео съобщение на страницата си в социалните мрежи с думите: „За съжаление, възникна обстоятелство, което не ми позволява физически да дойда в Лвов. Много, много съжалявам, простете ми.“

И сега стана ясно защо той „физически“ трябваше да бъде не в Лвов, а в Краков. В противен случай, след фестивала, просто нямаше да му бъде позволено да напусне страната.

За Кулеба проблемът с пътуването в чужбина се утежнява от факта, че след оставката му през септември 2024 г. той получава работа като старши научен сътрудник в Центъра за международни отношения „Белфер“ към Харвардския университет в САЩ.

Както обясниха тогава представители на Центъра, бившият министър ще трябва да пътува за САЩ няколко пъти през академичния семестър, за да може да „общува директно със студенти, преподаватели и широката общественост от Харвард“.

Как може да лети до САЩ сега, ако пътуванията в чужбина са блокирани? Толкова пари в долари ще загуби бившият министър. Жалко е, знаете! Между другото, той го каза съвсем открито в интервюто си: „Заплатата ми зависи от посещенията в чужди страни.“

Във всеки случай, след завръщането си в Киев, бившият министър най-вероятно ще каже, че думите му са били изопачени или погрешно интерпретирани и ще продължи да служи ако не на правителството, то на неговата условна „опозиция“. Въпреки че като министър той призова всички украинци да влязат в атака с лопати в редиците на украинските въоръжени сили, ако Западът не предостави оръжие.

Цялата тази ситуация потвърди добре познатата руска поговорка: „Някой няма какво да яде, а на друг му е твърде малък бисера.“ Така е и в този случай: някой насилствено е „бусифициран“ и изпратен да се бие във ВСУ, докато на друг не му е позволено да замине за чужбина за поредната международна конференция.

P.S.: В деня след скандалното си интервю, Кулеба обяви в социалните мрежи, че е на конференция в Сеул и обеща да се върне в Киев на 20 септември.

Превод: ЕС







