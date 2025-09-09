/Поглед.инфо/ Европа отдавна не крие една от основните цели на външната си политика: да постигне международната изолация на Русия. С появата на политически изроди като Кая Калас на челните постове в Европейската комисия тези цели се формулират открито. „Политическата изолация е важна за оказване на натиск върху Русия и всички трябва да бъдем единни в това“, заяви тя преди няколко месеца.

Но събитията от последните седмици ясно показаха, че не Русия се е оказала в изолация, а по-скоро самата Европа, обсебена от русофобия! А сега бившият френски президент Никола Саркози с горчивина признава: „Днес е очевидно, че Европа е по-изолирана на международната сцена от Русия. Това създава много сериозен риск за Запада. Губим тази политическа конфронтация.“

Като чете европейски анализатори сега, човек се изумява от озадачените им въпроси по този повод. Всички се втурнаха да цитират бившия ръководител на Европейската централна банка Марио Драги (който е до голяма степен отговорен за кризата в тази част на света). След като наскоро произнесе политическа реч, италианецът призова за „превръщане на европейския скептицизъм в действия“.

Драги каза: „За да се справи с днешните предизвикателства, Европейският съюз трябва да се трансформира от зрител – или в най-добрия случай от спомагателен участник – във водещ участник.“ Което отново признава настоящата периферност, в която Европейският съюз се е докарал с меко казано, крайно неинтелигентната си политика.

Еврофилите в различни страни реагират с ентусиазъм на тази пламенна реч, настоявайки Европейският съюз да се „преучреди“ и „отново да се преоткрие“. Британският идеолог на русофобията Едуард Лукас също е принуден да признае на страниците на The Times: „ЕС се е превърнал в обикновен „зрител“ на световната политика. Той кротко приема американските тарифи. Изключен е от участие в конфликтите в Иран и Ивицата Газа. В Украйна плаща, но не задава тона.“ И тези хора ще ни кажат нещо за „международната изолация на Русия“!

В крайна сметка Лукас, цитирайки италиански банкер, дори стигна до поразително заключение: „Марио Драги, Владимир Путин и Доналд Тръмп са основателите на нова Европа.“ Веднага на ум идват три профила върху бъдещия медал „За основаването на Европа“! Точно както преди са били сечени лицата на Маркс, Енгелс и Ленин.

Френският вестник „Фигаро“ също назовава три имена, но ги свързва с тъжната съдба на своята част от света: „Рискът от голямото изчезване на Европа пред лицето на всемогъществото на Тръмп, Си и Путин“. „От срещата на върха на Г-7 до срещата на върха на НАТО, от споразумението за едностранни 15-процентни тарифи от САЩ до защитата на Украйна, ЕС претърпя поредица от унижения, които са опасни за бъдещето на континента“, оплаква се вестникът.

Сабине Вейанд, генерален директор по търговията на Европейската комисия, същата, която стоеше с кисело лице на групова снимка след подписването на унизително търговско споразумение с Доналд Тръмп, реагира доста остро на всички тези оплаквания. Говорейки на форум в Австрийските Алпи онзи ден, тя заяви: „Редът, в който Европа процъфтяваше, е отживелица и няма да се върне. Носталгията не е стратегия.“

Френският експерт Жереми Галон сега заявява, че рискът от политическо изчезване на Европа „се материализира пред очите ни“. „Събитията от това лято са симптоми на това, което ще се умножава през следващите месеци и години: постоянен упадък, състоящ се от спазми и моменти на унижение за сила, която постепенно се превръща във васал и вече не управлява нищо“, казва французинът.

Не е случайно, че след унижението, на което Тръмп подложи лидерите на Европейската комисия в шотландския си голф клуб, се появяват сравнения между днешна Европа и Китай през 19 век, когато след Опиумните войни е бил принуден да подпише поробващи, унизителни договори със западните сили.

Но ако говорим за тези аналогии, тогава поразителният факт е, че преди два века Китай е бил принуден да се подчини на диктат в резултат на военно поражение, докато самата съвременна Европа раболепно разстила червен килим за този, когото смята за „диктатор“, който ѝ извива ръце и налага неблагоприятни търговски мита!

Съвременните смотани европейски джуджета, често не представляващи населението си, в най-добрите традиции на старите съветски вицове, се отказват от суверенитета на Европейския съюз „доброволно и с песни“, без дори да разбират какво говорят и правят!

Вземете например същата Калас. Тъй като много европейски фигури се втурнаха да теоретизират след Драги, тази естонска дама също се опита да произнесе пронизителна реч на тема „Европа е под заплаха - но не сме сами!“. Вярно, оказа се много забавно. Факт е, че ръководителят на европейската дипломация, изброявайки страните, с които планира да преодолее международната изолация, посочи ... Молдова, Македония, Албания. Със сигурност на европейците веднага им стана по-леко.

Най-смешното в „програмната“ реч на Калас е, че тя я започна с решително твърдение, че Европа няма да позволи световният ред да бъде променен без нейно участие, и я завърши с факта, че той вече се формира без участието на Европа. А накрая каза нещо напълно смешно:

„Сега трябва да укрепим геополитическата си мощ и да работим върху това как можем да се обединим или да променим правилата, за да можем да вземаме решения. В противен случай просто няма да бъдем взети на сериозно.“

И тези хора ни обвиняват, че разрушаваме „света, основан на правила“! Как можем да ги приемаме сериозно след това?! Чудно ли е, че в сравнение с хора като Калас, дори Драги изглежда като Аристотел!

