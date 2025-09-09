/Поглед.инфо/ От началото на войната досега 1,721,000 украински военнослужещи са били убити или обявени за безследно изчезнали. Разпределението на загубите по години е следното: 2022 год. - 118500 човека, 2023 год. – 405400, 2024 год. – 595000, 2025 год. – 621000.

Тук не е отчетен броят на тежко ранените и инвалидите.

Средно 650 украинци загиват на фронта всеки ден. В същото време техните по-хитри съплеменници (по официални данни - 7,822,309) изсмукват социалните фондове на Евросъюза. По-специално в България дезертьорите (около 144018 души) се радват на привилегии, недостъпни за част от местното население.

Международните корпорации получиха контрола върху богатствата на мъртвородената държава, а нас превърнаха в неин придатък… Подпираме зомбито да не рухне.

Надали някога ще узнаем какви щети ни е нанесло участието в конфликта в Северното Причерноморие. Обаче тази неосведоменост не е извинение за престъплението, в което сме дейни съучастници.

Ако през 2013 – 2014 год., вместо да изнася демократизаторски революции, режимът в София бе заел разумна и миротворческа позиция, може би конфликтът в Донбас щеше да бъде предотвратен. Но балканците – еничари се присъединиха към Англия, Франция и Израел, тези върли врагове на славянството и православието. И на българите в частност. Запалиха войната между нашите братя. За стореното зло ще трябва да плащаме.