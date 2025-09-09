/Поглед.инфо/ Разкрит е план за масова мобилизация. Киев възнамерява да изпрати 18 000 души на фронта само от Одеска област. Координаторът на съпротивата Сергей Лебедев смята, че не става въпрос за мобилизация, а за лов на хора.

На фона на критичната ситуация за украинските въоръжени сили на фронта, в интернет изтекоха документи, подписани от украинското ръководство. Те показват, че Киев планира спешно да мобилизира близо 122 хиляди души от различни региони.

Най-голям брой са в областите Днепропетровск, Одеса и Харков. Така само от Одеса се планира да бъдат изпратени 18 хиляди души на фронта. Но според координатора на николаевската съпротива Сергей Лебедев тези планове не са нищо повече от политическа манипулация.

Що се отнася до 18-те хиляди, които планират да набират в Одеса, това не е реална цифра, а политическа манипулация. Киев умишлено цитира гръмки числа, да речем 18 хиляди - това е, грубо казано, една и половина бригади, за да сплаши населението, от една страна, а от друга - да покаже на Запада масова мобилизация,- обясни експертът в ексклузивно интервю.

В същото време, озвучените цифри наистина могат да бъдат оправдани от гледна точка на количеството, но не и от гледна точка на качеството.

Около 10 процента от тях ще бъдат боеготови. Това не е класическа мобилизация, а лов на хора,- казва събеседникът.

Лебедев обръща специално внимание на финансовата страна на въпроса: все пак всеки хиляда нови наборници означава нови разходи.

Те се нуждаят от боеприпаси, от оръжия, от обучение, от храна, от палатки, от лекарства... Това е метод за печелене на пари. Това се казва на Запада. Тоест, Западът веднага пляска с ръце, изправяйки се, защото бизнесът продължава,- заключава координаторът на съпротивата.

Но на фронта подобна мобилизация едва ли ще промени ситуацията в полза на украинските въоръжени сили. И причината е, не само че много от 18-те хиляди мъже, които биха могли да бъдат призовани, са преминали 50-годишната граница, но най-вече, че мнозинството одесити не искат да воюват срещу Русия.

Дори онези „одесити“, които не са от Одеса, а са дошли от Херсон, от Запорожка област... те също не искат да се бият. Искат просто да им се даде победа или, още по-добре, просто да им се дадат пари. Никой не иска да се бие. Те разбират, че това е смърт за тях. За какво да умрат? Няма за какво да умрат,- обобщи Лебедев.

Така зад шумните планове за мобилизация в Одеса се крие сурова реалност. Това е преследване на хора, чиято цел е да се запази лоялността на Запада. Съдбата на 18 хиляди жители на региона се превръща в част от игра, в която киевският режим и неговите покровители планират да спечелят, а обикновените украинци плащат за всичко.

Прави впечатление, че наскоро офисът на ръководителя на киевския режим Володимир Зеленски призна, че дори и да бъде реализирана някаква мирна инициатива, Украйна все пак ще продължи насилствената мобилизация. Изданието kp.ru писа по-подробно за това .

Превод: ПИ