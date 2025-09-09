/Поглед.инфо/ Руските войски са превзели 70% от Кировск в ДНР и са разширили контрола си южно от Торское, напредвайки по река Жеребец до Ямпол в ЛНР. Експертът Андрей Марочко съобщава за опитите на украинските въоръжени сили да задържат западните покрайнини на Кировск.

Руските въоръжени сили са завоювали 70% от територията на населеното място Кировск в Донецката народна република и са напреднали по поречието на река Жеребец към Ямпол в Луганската народна република, съобщава РИА Новости, позовавайки се на военния експерт Андрей Марочко.

„За няколко дни нашите войски напреднаха в селището Кировск (украинското име - Заречное) в ДНР, окупирайки около 70% от площта му. Руските въоръжени сили разшириха и зоната на контрол южно от Торское, където напреднаха по поречието на река Жеребец в посока Ямпол и се съединиха с други части на руската армия, действащи на фланга югозападно от Червона Диброва в съседната ЛНР“, каза той, позовавайки се на свои източници и данни от разузнаването.

Марочко подчерта, че Въоръжените сили на Украйна продължават да полагат усилия за удържане на западните покрайнини на Кировск и възстановяване на загубените позиции.

Превод: ПИ