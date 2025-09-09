/Поглед.инфо/ В последното десетилетие международната система претърпя сериозни трансформации. Светът е изправен пред едновременно нарастваща взаимозависимост и нови рискове – геополитическо напрежение, климатични промени, кризи в глобалната търговия, енергийната и здравна сигурност. В този контекст Си Дзинпин и Китай предложиха „Глобалната инициатива за управление“ (Global Governance Initiative), която цели да предложи китайска визия за справедлив, многополюсен и устойчив световен ред. От гледна точка на Китай, тази инициатива е не само стратегическа рамка, но и конкретен принос към изграждането на международна система, основана на равенство, взаимна изгода и дългосрочен мир.

1. Идеологическа основа на инициативата

Глобалната инициатива на Си се базира на традиционните ценности на китайската цивилизация – хармония, баланс и взаимно уважение. Китайската философия вижда света като „голямо семейство“, в което различните страни могат да съществуват съвместно, без да се стремят към хегемония. В този смисъл инициативата се противопоставя на идеята за еднополюсен свят, доминиран от малка група държави, и предлага модел, в който развиващите се страни имат равен глас в глобалните дела.

Си Дзинпин неведнъж е подчертавал, че бъдещето на човечеството е общо и че нито една страна не може да се изправи сама пред глобалните предизвикателства. Така инициативата цели да институционализира сътрудничество, което надхвърля традиционната геополитическа конкуренция.

2. Принос към глобалния мир и сигурност

Мирът е централна тема в китайската външна политика. За Китай глобалната сигурност не трябва да се гради върху военни блокове и конфронтация, а върху диалог и общи механизми за деескалация. В рамките на инициативата се подчертава принципът за „неделимост на сигурността“ – тоест сигурността на една страна не може да бъде изградена за сметка на несигурността на друга.

От гледна точка на Китай, това е особено важно в настоящата международна среда, където се наблюдават опити за създаване на нови алианси и военни конфигурации, които заплашват стабилността. Китайската инициатива насърчава изграждането на механизми за медиация, мироопазващи операции под егидата на ООН и засилено участие на развиващите се страни в решаването на регионални конфликти. Така се създават условия за устойчив мир, вместо цикли на насилие и санкции.

3. Глобална стабилност чрез икономическо сътрудничество

Икономическата взаимозависимост е ключов елемент в съвременния свят. Китай изхожда от убеждението, че стабилността може да се постигне чрез развитие. В рамките на инициативата се поставя акцент върху реформа на Световната търговска организация, създаване на по-справедливи търговски правила и подкрепа за отворени пазари.

Според китайската гледна точка протекционизмът и едностранните санкции подкопават глобалната икономическа система. Затова инициативата насърчава изграждането на „глобално отворена икономика“, в която всички страни имат достъп до пазари и технологии. Също така, Китай акцентира върху значението на инфраструктурната свързаност, включително чрез инициативата „Един пояс, един път“, която е в синергия с глобалното управление и допринася за намаляване на икономическите неравенства.

4. Борба с климатичните промени

Климатичната криза е глобално предизвикателство, което изисква съвместни усилия. Китай вижда в инициативата възможност да се консолидира международното сътрудничество за опазване на околната среда. Си Дзинпин е заявил, че Китай ще достигне въглероден пик до 2030 г. и въглеродна неутралност до 2060 г. – амбициозна цел, която изисква трансформация на икономиката и иновации в зелените технологии.

В рамките на глобалното управление Китай предлага засилено финансиране за зелени проекти в развиващите се страни, трансфер на технологии и общи стандарти за устойчиво развитие. От китайска гледна точка, това е не само екологичен, но и политически въпрос – тъй като климатичната справедливост изисква развитите страни да поемат по-голяма отговорност за историческите си емисии и да подкрепят останалия свят.

5. Търговия, технологии и цифрово управление

Дигиталната ера носи нови предизвикателства и възможности. Китай смята, че управлението на интернет, киберсигурността и изкуствения интелект трябва да се основават на принципи на суверенитет и взаимно уважение. Вместо доминация на една технологична сила, инициативата предлага създаване на международни правила, които позволяват справедлив достъп до данни и иновации.

От гледна точка на Китай, цифровата трансформация може да бъде двигател за глобален растеж, но само ако се управлява колективно. Тук се включват инициативи за изграждане на „дигитален Пояс и път“, подкрепа за електронна търговия и сътрудничество в областта на киберсигурността.

6. Глобално здраве и солидарност

Пандемията от COVID-19 показа колко е важно глобалното здравно управление. Китай изтъква, че инициативата включва и аспект на засилено сътрудничество в здравеопазването – от обмен на данни и научни изследвания до изграждане на капацитет за производство на ваксини в развиващите се страни. От китайска перспектива, солидарността и взаимната помощ са ключът към преодоляване на глобални кризи.

7. Китайският принос към реформирането на глобалното управление

Глобалната инициатива на Си не е изолирана концепция, а част от по-широката китайска визия за „общност на споделена съдба за човечеството“. Това означава, че Китай иска да съчетае националното си развитие с интересите на международната общност.

От китайска гледна точка, настоящите международни институции – включително ООН, СТО, МВФ – трябва да бъдат реформирани, така че да отразяват новите реалности на многополюсния свят. Развиващите се страни трябва да получат повече глас и влияние, а глобалните решения да бъдат базирани на консенсус, а не на диктат.

8. Значение за България и Европа

За България и Европейския съюз инициативата на Си може да се разглежда като възможност за задълбочаване на икономическите връзки с Китай, особено в сферата на технологиите, зелената енергия и инфраструктурата. От китайска гледна точка, Европа е стратегически партньор, с когото може да се изгражда балансирана и стабилна международна система.

Вместо заключение

Глобалната инициатива за управление на Си Дзинпин е израз на китайската визия за свят, в който мирът, развитието и устойчивостта са взаимосвързани. Тя предлага алтернатива на конфронтационните модели и поставя акцент върху диалог, сътрудничество и равенство.

От китайска перспектива, значението на инициативата е огромно: тя насърчава глобален мир чрез диалог, стабилност чрез развитие, борба с климатичните промени чрез иновации, по-справедлива търговска система и колективно справяне с транснационални предизвикателства.

В един свят на несигурност, предложението на Си Дзинпин е опит да се създаде нов тип международни отношения – основани не на конфронтация, а на взаимно уважение и споделена съдба. И именно в това се крие голямото значение за бъдещето на човечеството на инициативата на Си Дзинпин.