/Поглед.инфо/ Вечерта на 8 септември председателят на КНР Си Дзинпин участва в онлайн срещата на върха на лидерите на БРИКС и изнесе важна реч, озаглавена „Единство и сътрудничество по пътя напред“.

Си Дзинпин отбеляза, че страните от БРИКС, като първа фаланга на Глобалния Юг, трябва да се придържат към духа на откритост, толерантност, сътрудничество и взаимоизгода, съвместно да защитават многостранността, да подкрепят многостранната търговска система, да съдействат за „разширяване на сътрудничеството на БРИКС“ и да работят заедно за изграждането на общност на споделена съдба.

Лидерите на участващите страни смятат, че инициативата за глобално управление, предложена от председателя на КНР Си Дзинпин, показва посоката и пътя за подобряване на глобалното управление. Страните също така се договориха да продължат да поддържат контакти по актуални въпроси като украинската криза и конфликта в Ивицата Газа, за да поддържат мира и стабилността в Близкия изток.