/Поглед.инфо/ На 9 септември китайският председател Си Дзинпин се срещна с португалския премиер Луиш Монтенегро в Пекин.

Си Дзинпин посочи, че Китай и Португалия са страни с дълбока историческа традиция. Двете държави са разрешили правилно въпроса за Макао чрез приятелски консултации. Сътрудничеството в различни области е постигнало важни резултати през последните години, като е създало модел на взаимно уважение и взаимноизгодна ситуация за страни с различни социални системи и национални условия.

„Тази година се навършват 20 години от установяването на всеобхватно стратегическо партньорство между Китай и Португалия. Китай желае да засили стратегическата комуникация с Португалия и да даде по-голям принос за просперитета и напредъка на двете страни и света чрез солидарност и сътрудничество“, заяви още Си Дзинпин.

Монтенегро заяви, че португалско-китайските отношения имат дълга история и са ориентирани към бъдещето, а двете страни са разрешили правилно въпроса за Макао чрез приятелски консултации. Успешната практика на Макао през последните 25 години напълно доказва, че португалското правителство е взело правилното решение тогава. Португалската страна ще продължи да следва политиката на „един Китай“.