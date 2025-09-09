/Поглед.инфо/ Калоян Паргов - зам.-председател на БСП, коментира посещението на делегацията на Българската социалистическа партия/БСП/, начело с председателя на партията и вицепремиер на България Атанас Зафиров в Китай, послучай 80-годишнината от края на Втората световна война и антифашистката борба на китайския народ.

- Срещи, разговори и взаимен интерес при посещението в Китай с партийната делегация на БСП;

- Насоки на китайския бизнес към България;

- Възможностти за развитие на контактите в областта на образованието, културата и туризма.

/ВИДЕО/

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ

Втората част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=Xc7ccZgrpv8&pp=2AaBAw%3D%3D