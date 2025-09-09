/Поглед.инфо/ Втората част от интервюто на Калоян Паргов - зам.-председател на БСП, с продължение на коментира на посещението на делегацията на Българската социалистическа партия/БСП/, начело с председателя на партията и вицепремиер на България Атанас Зафиров в Китай, послучай 80-годишнината от края на Втората световна война и антифашистката борба на китайския народ. Вътрешнополитическата обстановка у нас, речта на Радев и отношението към стратегията „Черно море-вътрешно море на НАТО”.

- Ще има ли отражение посещението на партийната делегация на БСП в Китай за възход в политическия и обществен живот с цел силни резултати на предстоящи избори, когато и да са?

- Отношение към речта на президента в Пловдив при честване Съединението на България.

-Кой ще бъде кандидат на БСП за президентските избори

- Отношение към протестите из страната и в София относно нерешените проблеми на гражданите и защитата на българския лев.

- Отношение към стратегията „Черно море-вътрешно море на НАТО” и участието на страната във военни операции зад граница.

/ВИДЕО/

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=SkqL66uv310