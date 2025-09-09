/Поглед.инфо/ Уважаеми читатели, познах, че Макрон ще вкара Франция в избори до дупка! За първи път в историята на страната, вот на доверие не мина и правителството на Макрон с премиер Байру падна! 364 бяха против Байру, 194 за и 25 се въздържаха.

Смазващо бламиране на премиера! Цели 364 депутати гласуваха срещу правителството, 194 го подкрепиха, а 25 се въздържаха. Досега в петата република е имало 31 вота на доверие все успешни. Но чудото се случи при Макрон - най-слабият президент в историята на страната.

Франция рухна икономически и финансово. Създаде се държава в държавата от ислямската общност, за което алармираха над 20 генерали и адмирали от запаса. Миграцията на ножа взе главите на учители, полицаи, свещеници, малолетни. На мода е третият пол, а за християнство не се говори вече.

Кой му е виновен на Макрон, който иска да е Наполеон - сигурно ще е Путин?! 64% от французите искат Макрон да даде оставка.

Утре Франция излиза на улицата. Създаде се Движение "Блокирай всичко" (Bloquons tout). Девизът е бойкот, неподчинение, солидарност.

“Няма да плащаме повече, няма да консумираме повече, няма да работим повече и ще държим децата си в къщи. Бойкотът ни е последната надежда, искаме пряка демокрация - референдуми!“, настояват организаторите.

Синдикатите и те се стягат. Според падналия премиер на секунда дългът на Франция расте с 5000 евро.

След Франция чакаме на улицата и Англия на 13 септември. Очаква се незапомнен в историята на страната марш с английски и британски знамена.

Докъде се докара тази славна страна... Пакистански банди да изнасилват хиляди малолетни англичанки, да те е страх да излезеш от бандити на улицата, цените да са до небесата и да се отнемат парите на пенсионерите за отопление зимата.

Няма шега, няма измама! Фараж е спасението на Англия, просто друго спасение не остана. Неслучайно той види с 35% на 20% на Стармър.

Ще паднат като круши и правителствата на Чехия, Румъния, Холандия, Полша, Англия, Австрия и Германия. Неолиберализмът си отива!

Фридрих Хайнеман от Европейския център за икономически изследвания в Манхайм наскоро каза: “Трябва да се тревожим, Еврозоната не е стабилна в момента“.

Тръмпизмът ще превземе Европа! Есента на 2025 г. като есента на 1989-а. Голяма ще е промяната!