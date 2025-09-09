/Поглед.инфо/ Още в началото на водната криза настоятелно помолих да не се правят политически спекулации с нея, защото това внася допълнително напрежение, още повече когато гражданите на Плевен и гражданите на България откровено биват лъгани. За съжаление, днес виждаме пореден ярък пример за това – изявите на функционери от „Демократична България“, част от които имат пряка вина за безводието в нашия град, тъй като кризата се развива драматично именно през последните десет години. С тези думи председателят на ПП АБВ Румен Петков коментира пред медиите, в рамките на откриването на новата академична година в Медицински университет – Плевен, развитието на кризата с безводието в града.

Наглото проявление на господин Йотков е красноречив пример. Този човек има лична вина и носи отговорност за сегашното състояние, защото шест години е бил експерт към Асоциацията по ВиК, което го прави пряко ангажиран с всички проблеми, които през последните години връхлитат върху града ни. Второ, той беше заместник-областен управител и като такъв координираше работата с ВиК. Трето, той е пряко свързан с разпределението на онези 110 милиона лева по водния цикъл, от които 90 милиона заминаха за Кнежа, отбеляза Петков.

Председателят на АБВ обясни, че именно затова е неприемливо именно такива хора днес да излизат и да обясняват как могат да решат проблемите на плевенското водоснабдяване. Още повече, че Йотков има кого да пита – неговата съпруга е директор на РИОСВ – Плевен. Когато говори, че загубите от водоснабдителния участък „Черни Осъм“ надхвърлят 80%, би могъл вечер да се консултира с жена си. Може би те имат постоянно вода, не знам, но дано всички семейства в Плевен да имат постоянно вода. Ако се обърне към нея, ще му обясни, че загубите от „Черни Осъм“ са не повече от 20%, и то в най-лошите моменти.

Когато обществото се лъже по този брутален начин и то от хора, които са отговорни за сегашното състояние, не бива да има съмнение, че политическите им носители – в случая „Демократична България“ – са готови на всякакъв вид измами, само и само да заглушат истината. Но политическото авторство на Иван Костов не може да ни върне към 1998 година, когато Община Плевен и една от най-големите датски компании, с изключителното финансово съдействие на датското правителство, организираха проучвания и изграждане на съоръжения за добив на вода. Тогава правителството на Иван Костов просто спря реализацията на проекта, въпреки че беше открита вода с изключително голям дебит, каза още Петков.

Такъв тип хора, когато се ангажират с дълбоко неверни твърдения и атаки по сегашното правителство, което предприе абсолютно всички възможни стъпки и действия, а също и Община Плевен – макар и закъсняло, но все пак предприе такива действия – се опитват да подведат гражданите. Това е непочтено и плевенчани трябва ясно да осъзнаят на какво са подложени – не само на воден геноцид, но и на политически, който трябва да бъде оценен по достойнство от неговите носители.

В рамките на изявлението си Румен Петков поздрави и академичната общност по повод началото на новата учебна година в Медицински университет – Плевен. Той подчерта, че университетът е една от най-ярките академични институции в България: „Тук имаме академик Горчев, член-кореспондент Славчо Томов, имаме една много мощна професорска и преподавателска общност. Това е привлекателно за студентите и е голяма гордост за града ни, че само за 51 години Медицинският университет в Плевен се утвърди като ярка академична единица. Това обяснява и все по-големия интерес от страна на кандидат-студентите.“