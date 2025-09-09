/Поглед.инфо/ Китайската компания CATL, най-големият производител на батерии в света, представи най-новото си поколение батерии за електромобили на европейския пазар, подчертавайки нарастващото присъствие и ангажираност в региона.

Новата батерия, наречена „Шънсин про“, е базирана на литиево-железен фосфат и ще се предлага в две версии, съобразени с европейския пазар.

Батерията е с дълъг живот и е проектирана за използване до 12 години или 1 милион километра. Тя предлага максимален пробег от 758 км, много повече от нивото, което обикновено се предлага от литиево-йонните батерии. Другата версия на батерията е модел за бързо зареждане, който може да добави 478 км пробег само за 10 минути зареждане.

CATL е доставила батерии за повече от 20 милиона електромобила по целия свят.