/Поглед.инфо/ От тази година Съединените щати безразборно налагат тарифи под предлог за намаляване на търговския дефицит, увреждайки световната автомобилна индустрия. Главният изпълнителен директор на „Фолксваген“ Оливър Блуме заяви, че митата са довели до загуби за милиарди евро.

„Няма да обсъждаме конкретни цифри, защото те зависят не само от споразумението между ЕС и САЩ, но и от споразумението между САЩ, Мексико и Канада. Ще изчислим всичко в края на годината, но засега американските тарифи вече ни струват милиарди евро“, заяви още Блуме.