/Поглед.инфо/ Месец след като София беше домакин на срещата „Задълбочаване на интеграцията между науката, индустрията и образованието за устойчиво развитие”, както и Заседанието на Съвета на Алианса за иновации в модерната аграрна наука и образование „Китай-ЦИЕ“ за 2025 г. , и в допълнение – юбилейната 10-годишнина на ЦНСССКЦИЕ, разговаряме с директора на Центъра за насърчаване сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ д-р Момчил Станишев. Специално за КМГ той разказва за подготовката на няколко важни предстоящи събития, в контекста на задълбочаване на информираността и сътрудничеството между Китай – ЦИЕ, и в частност – България и Китай.

В. Д-р Станишев, в летните дни, когато повечето хора са във ваканция, но и когато се планират предстоящите до края на годината събития, ръководения от Вас Център подготвя няколко интересни инициативи. Бихте ли ни разказали повече за тях, моля?

О. На 10 септември т.г. предвиждаме провеждането на международен форум на тема „Бизнес между две култури”, като вече имаме потвърждение за лектори и участници в него. Този път форумът ще се проведе в град Пловдив, в Демонстрационната зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и ЦИЕ в Аграрен университет и е посветен на взаимодействието между културата и бизнеса в контекста на отношенията между държавите от Централна и Източна Европа и Китай. Постарали сме се, чрез лекции и дискусии, чрез прожекции на филми и други прояви, събитието да отговори на въпроса защо е важно да познаваме културата на държавите, с които осъществяваме преговори и бизнес.

В. Кажете ни повече за програмата, за лекторите и темите на форума?

О. С изказвания в откриващата част на форума ще се отличат доц. д-р Боряна Иванова, ректор на Аграрен университет – Пловдив и инж. Пламен Панчев, изпълнителен директор на Тракия икономическа зона.

Като гост-лектори сме поканили известни български експерти и учени, а също и бизнесмени, които имат дългогодишни добри контакти със свои китайски колеги.

Пример мога да дам с участието като лектор на доц. д-р Антонина Хабова, която е преподавател в катедра „Международни отношения“ към Университета за национално и световно стопанство в София и г-н Лъчезар Динев, Председател на Българо-китайската търговско-промишлена палата. Имаме и още няколко известни имена, но очакваме потвърждение след края на летния сезон. Много важен елемент от форума е прожекцията на китайският филм „История на коприната“ (Oriental Splendor – the Story of Silk), разглеждащ целия процес по производство на прочутото влакно в китайската провинция Джъдзян. Филмът демонстрира и голямото културно значение на коприната, превърнала се в символ на Китай от векове. Поканили сме и чуждестранни гости, както и представители на администрации, бизнеса и академичните среди.

В. Д-р Станишев, голям интерес предизвиква предстоящия за пръв път семинар за розопроизводство, иновации и козметика, който ще се проведе в Китай в края на м.октомври. Домакин на събитието е Центъра за икономически и технологичен обмен на провинция Юннан, а организатори са ЦНСССКЦИЕ и посолството на КНР в София. Такова обучение и обмен, в което ще участват както представители на различни български общини, така и на държавни институции от страната, а също и розопроизводители и собственици на предприятия, свързани с използването на българската роза в козметиката и в други продукти, се провежда за пръв пат. Моля разкажете ни повече за програмата на семинара и какви са Вашите очаквания?

О. Семинарът ще се проведе от 27 октомври до 12 ноември т.г. и е фокусиран върху розопроизводството в Китай, за което всички знаем колко добре е развито и какви сериозни грижи се полагат. Ще бъдат представени различни иновативни технологии, които китайските производители използват, ще обменим опит между българските и китайските розопроизводители за възможностите за използване на най-съвременни нови технологии в различните сектори на козметичната индустрия и други области, свързани с розопроизводството. Трябва да подчертая, че семинарът е организиран с любезната подкрепа на Посолството на КНР в България, а съорганизатор от китайска страна е Международният център за икономически и технологичен обмен на провинция Юннан.

В. Кои градове ще посетят участниците в семинара?

О. Предвижда се посещение на град Кунмин в провинция Юннан, където има много силно развитие на розопроизводството, както и град Милъ в същата провинция. Отделно ще има визита и в гр. Наннин в Гуанси-джуанския автономен район. Очакваме също така посещение и до пристанищния гр. Нинбо в провинция Джъдзян, а една от най-интересните визити ще бъде посещението на Международното китайско изложение за внос, което се провежда ежегодно в началото на месец ноември в гр. Шанхай. Надяваме се там също да се осъществят поредица от срещи и разговори с колеги, както и с производители на различни продукти от рози, да се разгледат нови технологии и дигитални техники, които китайската страна използва в розопроизводството, основа за едно по-ефективно бъдещо сътрудничество.

В крайна сметка, надявам се на положителни резултати от този обмен, тъй като освен лекции и дискусии участниците ще имат възможност да видят и посетят различни предприятие, да разговарят с местни организации, производители и представители на бизнеса, които искат да си сътрудничат по-ефективно с отделни български общини и области и като цяло с български организации.