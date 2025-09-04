/Поглед.инфо/ Днес Ли Шулей, член на Политбюро на ЦК на ККП и директор на Отдела за публичност, се срещна с делегацията на Българската социалистическа партия, начело с председателя на партията и вицепремиер на България Атанас Зафиров.

Ли Шулей посочи, че под ръководството на председателя на КНР Си Дзинпин и президента Румен Радев, китайско-българското стратегическо партньорство поддържа високо ниво на функциониране. Китай е готов да си сътрудничи с българската страна за реализиране на важния консенсус между лидерите на двете страни, укрепване на междупартийните контакти, задълбочаване на културния обмен и сътрудничество в различни области, както и за насърчаване развитието на отношенията между двата народа.

Зафиров похвали миролюбивата външна политика на Китай и големите постижения на модернизацията в китайски стил и изрази готовност за разширяване на двустранния обмен, укрепване на взаимното учене, както и за насърчаване на българско-китайското сътрудничество и развитието на европейско-китайските отношения.