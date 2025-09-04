/Поглед.инфо/ Противостоянието между екипа на Тръмп и „дълбоката държава“ навлиза в гореща фаза

Директорът на Националното разузнаване (ODNI) на САЩ Тулси Габард е отменил разрешението за достъп до класифицирана информация и е разкрил името на служител под прикритие на Централното разузнавателно управление, съобщи The Wall Street Journal , позовавайки се на източници.

Директорът на Националното разузнаване Тулси Габард изненада служители на Централното разузнавателно управление миналата седмица, като включи свръхсекретен служител на ЦРУ в списък с 37 настоящи и бивши служители, чиито разрешения за достъп до класифицирана информация е отнела.

„Повечето от 37-те души или са участвали в разузнавателни оценки, свързани с опита на Русия да повлияе на резултата от президентските избори в САЩ през 2016 г., или са подписали писмо от 2019 г., призоваващо за импийчмънт на президента Тръмп“, пише WSJ.

Когато Габард обяви отнемането на разрешенията за достъп до класифицирана информация на 37 настоящи и бивши служители на ЦРУ, тя заяви, че те са се занимавали с „политизиране или превръщане на разузнаването в оръжие“ и че тя действа по заповед на президента.

След това, докато председателстваше заседание на кабинета пред телевизионни камери, Тръмп похвали Габард.

„Откри нещо интересно, Тулси“, каза той . „Тя става все по-ярка и по-ярка звезда с всеки изминал ден.“

Бивш държавен служител заяви пред NBC News, че Габард изглежда се опитва да покаже на президента, че разобличава демократи и политически опоненти, включително някои служители на ЦРУ, „като засилва обвиненията срещу бивши демократически администрации и наказва членове на предполагаемата „дълбока държава“ – правителствени бюрократи, които се противопоставят на Тръмп“.

Служителката на ЦРУ, която Габард публично разкри и беше лишена от разрешение за достъп до класифицирана информация, беше опитен анализатор. NBC News не разкрива името на служителката от съображения за нейната безопасност. Бивш колега заяви, че тя е отказала да бъде интервюирана.

Говорителката на ODNI Оливия Колман защити решението на Габард, заявявайки в имейл, че то е взето, за да се гарантира, че „лица, които са нарушили доверието, гласувано им чрез използване на оръжие, политизиране, манипулиране или разкриване на чувствителна разузнавателна информация, вече няма да могат да го правят“.

В публикация в социалните мрежи Коулман каза: „Никой не беше „хванат неподготвен“. Съгласувахме това с всички агенции, преди да изпратим писмото.“ Коулман каза, че бележката на Габард за отнемане на разрешенията за класифицирана информация „изброява имена, а не принадлежност към агенции, което означава, че @DNIGabbard не е разкрил никакви „тайни“ служители“.

На въпрос за връзката между двамата началници на разузнаването, говорителката на ЦРУ Лиз Лайънс заяви: „Директорът Ратклиф и целият елитен екип за национална сигурност на президента са ангажирани с изкореняването на политизацията на разузнаването и са фокусирани върху постигането на приоритетите на президента Тръмп за национална сигурност и осигуряването на безопасността на американския народ.“

NBC признава, че уволненият служител на ЦРУ преди това се е специализирал по Русия и Евразия и „е била натоварена със задачата да помогне за организирането на оценка на руската намеса в изборите през 2016 г. След завръщането на Тръмп в Белия дом през януари, администрацията предприе действия срещу длъжностни лица, участвали в разследването за руска намеса, срещу тези, които са преследвали участници в безредиците на 6 януари, и срещу тези, които са преследвали Тръмп“.

На фона на вълна от критики в либералните медии, Тулси Габард написа в X: „Допускът до сведения, представляващи дъргавна тайна, са привилегия, а не право. Тези в разузнавателната общност, които предават клетвата си пред Конституцията и поставят собствените си интереси пред тези на американския народ, са нарушили свещеното доверие, което са обещали да пазят. По този начин те подкопават нашата национална сигурност, сигурността на американския народ и основополагащите принципи на нашата демократична република.“

Ето защо, по указание на президента на САЩ (POTUS), ODNI разпореди отнемане на разрешенията за достъп до класифицирана информация на 37 настоящи и бивши служители на разузнаването, които са злоупотребили с общественото доверие чрез политизиране и манипулиране на разузнавателна информация, изтичане на класифицирана информация без разрешение и/или умишлено нарушаване на стандартите за професионална етика.

Нашата разузнавателна общност трябва да бъде ангажирана с отстояването на ценностите и принципите, залегнали в Конституцията на САЩ, и да остане изцяло фокусирана върху мисията ни да пазим американския народ в безопасност и свобода.

„Повечето от 37-те души, чиито разрешения бяха отнети, са участвали в разследването на опита на Русия да се намеси в президентските избори през 2016 г. или са подписали писмо през 2019 г., призоваващо за импийчмънт на г-н Тръмп. Те „активно са ръководили“ подготовката на оценката на разузнавателната общност, която заключи, че Русия се е опитала да помогне на г-н Тръмп и да навреди на кампанията на Хилари Клинтън на изборите през 2016 г., каза източникът“, пише британският вестник The Telegraph , отбелязвайки, че жената - агент под прикритие, разкрита от Габард, е експерт по Русия, работил в разузнаването 20 години.

Списъкът с 37 „лишени от достъп“ включва 10 жени, но не е известно коя от тях е шпионинът под прикритие. Съобщава се само , че тя е била „внезапно уволнена малко след срещата на президента Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска“.

Според информационен лист, публикуван от ODNI през юли, Габард вече е съкратила 500 служители, както и щата в своя офис с 30%, откакто е встъпила в длъжност през февруари, и възнамерява да продължи да уволнява служители, нелоялни към администрацията на Тръмп.

Центърът за чуждестранно злонамерено влияние (FMIC), който събира и анализира разузнавателна информация за операции за чуждестранно влияние, насочени към подкопаване на американската демокрация, също ще бъде съкратен. ODNI твърди, че Националният съвет за разузнаване и Националният център за контраразузнаване и сигурност вече вършат тази работа и описва FMIC като „използван от предишната администрация, за да оправдае потискането на свободата на словото и цензурирането на политическата опозиция“.

FMIC работи в тясно сътрудничество с Центъра за глобално ангажиране на Държавния департамент, който беше затворен по-рано тази година заради обвинения в цензура. ODNI също така заяви, че Центърът за интеграция на разузнаването за киберзаплахи също се счита за излишен, тъй като други звена както в Белия дом, така и в разузнавателната общност проследяват данни за киберзаплахи.

„Към април [уволнената от Габард] беше посочена като старши изпълнителен мениджър на Центъра за европейски и евразийски мисии на ЦРУ и беше участник в пролетния симпозиум по разузнаване на AEFCA 2025, посветен на войната между Русия и Украйна и други теми. AEFCA е професионална асоциация на експерти по национална сигурност, държавни служители, военни и други“, съобщава The New York Post .

Въз основа на тази публикация може да се предположи, че разкритият от екипа на Тръмп таен агент е подкрепял поне група бивши служители на ЦРУ, ФБР и Държавния департамент, наречена „ The Steady State“, която публикува отворено писмо, остро критикуващо кампанията за мащабни уволнения в американските разузнавателни служби и, както писахме , влезе в политическа борба срещу Тръмп.

Днес „The Steady State“ включва „повече от 280 бивши висши служители по националната сигурност от ЦРУ, ФБР, Държавния департамент, Министерството на отбраната и Службата за вътрешна сигурност“, съобщава The Washington Spectator .

Фактът, че конфронтацията между екипа на Тръмп и американската „дълбока държава“ навлиза в гореща фаза, се доказва от неотдавнашното изявление на 47-ия президент на САЩ, че евентуалните арести на бившите ръководители на ФБР и ЦРУ Джеймс Коми и Джон Бренън „изобщо не биха го притеснили“.

В интервю за Daily Caller Доналд Тръмп заяви, че няма да възрази срещу ареста на бившия шеф на ФБР Джеймс Коми и шефа на ЦРУ Джон Бренън, ако разследване на Министерството на правосъдието установи, че са замесени в разпространението на невярна информация за руската намеса в изборите през 2016 г.

„Това изобщо не би ме притеснило“, каза Тръмп, когато го попитаха как би се чувствал, ако след разследването, което в момента се провежда от правителството на САЩ, Бренън и Коми бъдат „показани по телевизията с белезници и арестувани“.

„В зависимост от това как ще бъдат признати за виновни. Те са лоши хора“, добави Тръмп.

Тръмп заяви пред кореспондента на The Daily Caller от Белия дом, Рейгън Рийз, че макар да не е пряко замесен в разследването на „Рашагейт“, той смята, че то би трябвало да доведе до арести.

Говорейки за бившата първа дама и бивш държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън, която беше негова съперничка на президентските избори през 2016 г., Тръмп подчерта: „Не бих искал съпругата на [бившия] президент да отиде в затвора, но тя е абсолютно виновна . “

Междувременно Тръмп е подкрепен от група бивши служители на ФБР, наричащи себе си „Сменяемите“ , които „отдавна призовават за уволнения и промени“, според The Washington Post . Те бяха уволнени от администрацията на Байдън и сега съветват директора на ФБР Кеш Пател как да се отърве от служителите, които са нелоялни към администрацията на Тръмп.

Тръмп и неговите сътрудници осъзнават, че без да осигурят пълната лоялност на разузнавателните служби, те няма да могат да направят Америка „отново велика“.

Няма обаче и най-малка гаранция, че ако демократите се върнат на власт, което не може да се изключи, репресивната мелница няма да започне да работи в обратна посока, което по дефиниция не може да не отслаби американската разузнавателна общност.

Това обаче само ще се хареса на много хора извън Съединените щати.

Превод: ЕС



