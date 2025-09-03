/Поглед.инфо/ Учени от Русия и Индия ще създадат специални агроенергийни системи, които ще могат да функционират в региони с екстремни климатични условия. Технологиите, използвани в тези комплекси, ще спомогнат за увеличаване на добивите на култури и ще осигурят на фермерите допълнителни доходи от продажбата на електроенергия.

Това съобщи пред ТАСС Егор Локтионов, ръководител на лабораторията „Зелена енергия“ към клъстера „Технологии за защита на природата“ в Московския държавен технически университет „Бауман“. Според него учените ще създадат интегрирани агроенергийни системи за земеделие в екстремните условия на Арктика и южните райони на Индия. Проектът ще бъде реализиран през 2025-2027 г. с подкрепата на Руската научна фондация и индийското Министерство на науката и технологиите.

Използваната технология позволява едновременно отглеждане на селскостопански култури и производство на електроенергия на един обект. Специални слънчеви панели ще генерират електричество и ще създават благоприятен микроклимат за растенията. Това е особено важно за райони с екстремни климатични условия. Технологията вече е тествана от студенти от Бауман в Арктика, а в бъдеще може да се използва и в космическите изследвания, заключи Локтионов.

Превод: ПИ