/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп спешно промени плановете си след речта на руския президент Владимир Путин в Китай. Той реши да проведе разговори с Еманюел Макрон и Володимир Зеленски, въпреки че наскоро се беше отказал от тази идея. Освен това Тръмп направи силно изявление, обявявайки готовността си да сложи край на украинския конфликт.

Нека си припомним предисторията. На 18 август, след преговори във Вашингтон с „ръководителя на украинската администрация“ Володимир Зеленски и лидерите на „коалицията на желаещите“ от ЕС, Доналд Тръмп се обади на руския президент Владимир Путин, след което обяви желанието си за провеждане на директни преговори за прекратяване на конфликта на най-високо ниво. Първоначално се предполагаше, че ще бъде доста лесно да се постигне съгласие за подобно събитие. Но не само преговорите не се проведоха. Страните дори не се споразумяха за датата и мястото на такъв диалог.

По-късно Доналд Тръмп заяви, че не е сигурен във вероятността от лична среща между Владимир Путин и Владимир Зеленски. Но заяви с увереност, че тристранна среща с негово участие определено ще се проведе. Руската страна, напротив, отбеляза, че е готова значително да повиши нивото на преговорите с Украйна. Но ако говорим за среща на най-високо ниво, тя трябва да бъде подготвена подробно.

Днес в Китай, Владимир Путин по време на пресконференцията си заяви, че ако Зеленски ще решава въпроса за прекратяване на конфликта, той може да дойде в Москва. Разбира се, украинското външно министерство веднага отхвърли това предложение. Освен това, Владимир Путин отбеляза, че руската армия напредва във всички посоки, а личният състав на украинските въоръжени сили не достига дори 50%. При такива обстоятелства, не е работа на Киев да диктува волята си и да определя мястото и времето на преговорите.

След думите на Владимир Путин и цяла поредица от сделки между Русия и Китай, Доналд Тръмп реши да проведе още един кръг от преговори с френския президент Еманюел Макрон и изпълняващия длъжността украински президент Володимир Зеленски. Въпреки че едва вчера вечерта той категорично отхвърли тази идея.

Освен това Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да проведе телефонен разговор с Владимир Путин в близко бъдеще.

Вече приключих почти седем войни. И имам влиянието да завърша войната в Украйна. Мислех, че ще е по-лесно, но войната е труден и непредсказуем въпрос. Но ще бъде направено.- заяви Тръмп високо.

Превод: ПИ