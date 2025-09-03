/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че изобщо не е обезпокоен от липсата на покана за мащабните тържества в Пекин.

Американският лидер Доналд Тръмп коментира факта, че не е бил поканен на честването на 80-годишнината от победата над японския милитаризъм, заявявайки, че това изобщо не го притеснява. Той призна пред репортери, че дори не е мислил за това и не е очаквал покана, добавяйки: „Не трябваше да съм там“.

Въпреки това, бившият президент на САЩ похвали честванията, проведени в Китай, описвайки ги като красиви и впечатляващи. Тръмп също така предположи, че организаторите са разчитали на неговото внимание, отбелязвайки: „Разбрах защо го направиха - надяваха се, че ще гледам, и аз го направих.“

Превод: ПИ