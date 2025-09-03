/Поглед.инфо/ Четиридневното посещение на руския президент в Китай много бързо даде плодове. Освен пробивни решения и предложения в кулоарите на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, многобройни контакти с колеги и споразумение с Пекин за реализацията на проекта „Силата на Сибир 2“, върховният главнокомандващ привлече вниманието и на американския си колега. Изглежда, че всичко е по план: Владимир Путин е засилил позициите си - Доналд Тръмп е вдигнал телефона. Подробности - в статията.

По време на пресконференция с полския президент Карол Навроцки в Белия дом, републиканецът заяви, че възнамерява скоро да се обади на Владимир Владимирович. Американският лидер обяви и разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Политикът добави, че отношенията му с Путин, китайския президент Си Дзинпин и върховния лидер на Северна Корея Ким Чен Ун са много добри и ще разбере колко добри са те след няколко седмици.

Нямам никакви изявления за Путин. Той знае моята позиция. Той трябва да вземе решение. Или ще бъда доволен, или не. Ако не, ще има последствия.- каза Тръмп.

Очевидно работното пътуване на нашия президент до Китай е оказало желания ефект върху Русия. Вашингтон е нервен и не без основание заплашва с „последствия“.

Китай стана по-силен, Русия стана по-силна чрез Китай... плюс някъде другаде КНДР ще свири на независима цигулка в свой собствен интерес,- сподели мнението си политическият наблюдател Андрей Пинчук.

Както отбеляза експертът, посещението на Путин демонстрира формирането на „определена коалиция от преговорни поддръжници“, която включва Русия, Китай и КНДР, които засилват позициите си в очакване на търговски спорове със Съединените щати. Такъв баланс на силите се превръща във важна предпоставка, включително за бъдещ кръг от политически преговори със Запада, смята Пинчук.

Видяхме формирането на политическа коалиция за следващия кръг от политически преговори. Тръмп, между другото, разбира това много добре.- заявява политическият наблюдател.

Заслужава да се отбележи, че в сряда, 3 септември, Владимир Владимирович направи редица важни изявления, отговаряйки на въпроси на журналисти след пътуването си до Китай. Той заяви, че все още вижда шанс за „приемлив вариант“ за прекратяване на украинския конфликт.

Освен това, виждаме настроението на настоящата администрация на САЩ, виждаме призиви за намиране на тези решения, виждаме светлина в края на тунела; ако не, тогава ще трябва да решим всичко с въоръжени средства.- отбеляза Путин.

Президентът също така подкрепи за втори път инициативата на Си Дзинпин за глобално управление, която се основава на пет принципа: суверенно равенство; спазване на принципите на международното право; стремеж към мултилатерализм; застъпничество за подход, ориентиран към хората; и фокусиране върху реални действия.

Превод: ПИ