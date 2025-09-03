/Поглед.инфо/ Русия и Китай ще създадат „сухоземен зърнен коридор“.

За да осигурят износа на селскостопански продукти, Русия и Китай планират да създадат „сухоземен зърнен коридор“. Съответното споразумение беше подписано между производствено-преработвателния клъстер (ППК) на Руската федерация и Китай „Нижнеленинское-Тунцзян“ и китайския партньор в рамките на Източния икономически форум, който се проведе във Владивосток.

Според пресслужбата на НСЗК, в рамките на това споразумение, групата компании НСЗК, заедно с китайския партньор, възнамеряват да сформират производствено-преработвателен клъстер, включващ елеватори с пълен цикъл и производствени мощности за дълбока преработка на продукти. Името на китайската компания все още не е разкрито. Обемът на инвестициите в проекта се оценява на до 10 милиарда рубли.

Проектът ще бъде реализиран с подкрепата на правителството на Еврейския автономен район (ЕАР), който се разглежда от НСЗК като стратегически важен регион за увеличаване на селскостопанското производство. Генералният директор на НСЗК Александър Мартен подчерта, че мостът Нижнеленинское-Тунцзян и наличието на значителни земни ресурси създават благоприятни условия за формирането на източен зърнен пункт в ЕАР. Компанията планира да разшири дейността си в съседни региони.

В момента Министерството за развитие на Далечния изток на Русия и Министерството на земеделието на Китайската народна република проучват възможността за включване на този проект в списъка с пилотни инициативи на руско-китайските зони за селскостопанско сътрудничество. Агрономи от двете страни вече са избрали първите няколко хиляди хектара земя за създаването на клъстера.

Проектът за сухоземен зърнен коридор се изпълнява от 2011 г. с цел увеличаване на производството на зърно в регионите на Урал, Сибир и Далечен изток за износ за Китай. През септември 2022 г. в Забайкалия беше пуснат в експлоатация първият специализиран сухоземен зърнен терминал в Русия, което позволи оптимизиране на експортната логистика чрез избягване на допълнително претоварване в Китай. Общите инвестиции на групата компании НСЗК в развитието на селскостопанската инфраструктура вече надхвърлят 20 милиарда рубли, като се планира по-нататъшно увеличение на инвестициите с приблизително 100 милиарда рубли.

Превод: ПИ