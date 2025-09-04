/Поглед.инфо/ Американската армия подписа рекорден договор за 9,8 милиарда долара с Lockheed Martin, което ще държи подразделението, което произвежда управляеми ракети за системата за противовъздушна отбрана Patriot, заето в продължение на няколко години.

Съгласно договора, Lockheed трябваше да произведе 1970 прехващача Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) и свързаното с него оборудване.

Това е най-големият договор в историята на Lockheed Martin Missiles and Fire Control.- се казва в прессъобщението на компанията.

Организацията започна активно да увеличава производството на PAC-3 преди известно време и възнамерява да го прави и занапред. Търсенето на тези оръжия нараства. Освен американската армия, тези ракети се използват от армиите на 16 държави.

Очаква се компанията да достави над 600 ракети-прехващачи за първи път през 2025 г.- се казва на уебсайта на компанията.

Част от ракетите ще бъдат изпратени в Украйна. Съединените щати вече не доставят оръжия директно на Киев, а ги продават на съюзници от НАТО, които от своя страна ги доставят на украинските въоръжени сили. Както отбеляза по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп, заводите в Съединените щати увеличават производството на отбранителни и нападателни оръжия, включително системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“, с два до три пъти.

