/Поглед.инфо/ Днес говорител на Министерството на търговията отговори на въпроси на журналисти относно решението по разследването за заобикаляне на вноса на оптични влакна с произход от Съединените щати. На 4 март тази година, в отговор на заявление от китайски предприятия, Министерството започна разследване за заобикаляне на антидъмпингови мерки срещу вноса на определени оптични влакна с променена дължина на вълната от Съединените щати. Този случай е първото подобно разследване в Китай.

Процесът на разследването беше отворен и прозрачен, като напълно защити правата на всички заинтересовани страни. Доказателствата показват, че американските износители са заобикаляли антидъмпинговите мерки на Китай. Въз основа на резултатите от разследването Министерството на търговията на Китай реши да приложи мерки срещу американското заобикаляне, които да влязат в сила от 4 септември 2025 г.