/Поглед.инфо/ Пекин въведе обучението по изкуствен интелект във всички основни и средни училища този срок, отбелязвайки важна стъпка в националните усилия на Китай да включи ИИ във всеки етап от обучението.

Този ход следва насоките на Държавния съвет на Китай за напредък на инициативата за ИИ+, която ускорява интеграцията на ИИ в различни индустрии със силен акцент върху образованието. Много училища в Пекин вече са започнали пилотни програми, фокусирани върху ИИ.

В допълнение към предлагането на специализирани уроци, всички основни и средни училища в Пекин ще предлагат най-малко осем учебни часа обучение по изкуствен интелект за учебната година. Тези курсове могат да се провеждат самостоятелно или да се интегрират с други теми, като информационни технологии.

„Под ръководството на общинската образователна комисия в Пекин си сътрудничихме с дигиталния образователен център за разработване на 80 урока, които сега са достъпни на платформата за интелигентно образование за началните и средните училища в Пекин“, каза Лу Син, ръководител на продукти за курсове за ИИ в компания за образователни технологии.

„Около 150 000 ученици от над 1000 училища в 25 провинции и града в цялата страна в момента ги използват“, допълни Лу.