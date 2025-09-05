/Поглед.инфо/ На 5 септември китайският председател Си Дзинпин изпрати поздравителен адрес до Международното изложение за интелектуални индустрии 2025 г.

В него Си Дзинпин посочи, че в момента технологията за изкуствен интелект ускорява своята еволюция, което променя начина на живот на хората и преобразува глобалната индустриална структура. Китай придава голямо значение на развитието на изкуствения интелект и насърчава задълбочената интеграция на изкуствения интелект с индустриите, за да се даде тласък за социалното и икономическо развитие и да се подпомогне повишаването на жизнения стандарт на хора.

„Китай е готов да провежда сътрудничество с различни държави в областта на изкуствения интелект. Страната ни засилва обвързването му със стратегиите за развитие и правилата за управление на държавата за насърчаване на стабилното развитие на изкуствения интелект и за създаване на блага за народите по света“, заяви Си Дзинпин.