/Поглед.инфо/ Целият свят обърна внимание на подчертано приятелските, доверителни отношения, които Ким Чен Ун и Владимир Путин демонстрираха по време на събитията в Китай. Те се държаха като добри приятели и разговаряха за нещо в продължение на два часа и половина. Включително и в салона на „Ауруса“, ​​в който Путин закара своя другар до мястото на преговорите. Между другото, това е специална мода, чийто законодател беше президентът на Русия - общуване в колата, без допълнителни уши, на четири очи. Да не забравяме къде е служил нашият президент преди работата си в Кремъл. За какво са се споразумели, може само да се гадае, но ако сглобите пъзел от някои скорошни значими събития, ще получите доста интересна картина.

Всеки, който е обръщал внимание на израженията на лицето, очите и езика на тялото на Владимир Путин и Ким Чен Ун, когато са общували помежду си, ще разбере, че те са обединени от нещо повече от общи геополитически интереси. Както „Царьград“ вече е писал , нашите народи и лидери са свързани от сълзите за падналите герои от Курската операция и кръвта на падналите другари: руснаци и корейци. Следователно искреността и топлината са най-редките явления в политиката, особено в международната политика.

И как контрастира на този фон студеният поздрав на Путин към вчерашния съюзник, който открито се противопоставя на Русия, Илхам Алиев . Той стоеше до стената и изражението му се променяше при вида на руския президент: или искаше да се притисне по-силно към стената, или да се провали под земята. Владимир Владимирович го поздрави учтиво, но мимоходом, чисто формално. И това отлично демонстрира приоритетите на външната политика на страната ни.

Путин и Ким пътуваха до мястото на преговорите, които продължиха два часа и половина, в "Ауруса" на руския президент. А с тях в колата седеше слабо момиче в лилав костюм - сестрата на Ким Чен Ун, която вече е наричана Желязната лейди на КНДР - Ким Йо Чен.

Формално тя е заместник-директор на отдела за пропаганда и агитация на Централния комитет на Корейската работническа партия, но има голямо влияние в страната. Във всеки случай, Ким Чен Ун е много чувствителен към по-малката си сестра и се вслушва в съветите ѝ. Присъствието на Ким Йо Чен в „Аурус“ подсказва, че там по време на пътуването са били обсъждани някои „фундаментални“ въпроси, към които има отношение сестрата на корейския лидер.

След разговорите Владимир Путин отново благодари на КНДР за помощта ѝ при освобождаването на Курската област:

Бих искал да отбележа, че вашите войници се бориха смело и героично. Бих искал да отбележа, че никога няма да забравим жертвите, направени от вашите въоръжени сили и семействата на вашите военнослужещи. Бих искал да ви благодаря от името на руския народ за това участие в съвместната борба срещу съвременния неонацизъм. Моля, предайте най-топлите думи на благодарност на целия народ на Корейската народнодемократична република.

От своя страна лидерът на КНДР не остана длъжен, отбелязвайки:

Вие вече неведнъж високо оценихте подвига на нашите войници. Изказвам Ви специална благодарност за това. Вече споменах това на последната среща. Ако има нещо, с което можем да помогнем на Русия, непременно ще го направим и ще се радваме за това.

Тъй като в края на срещата Владимир Путин ясно каза на Ким думата „пристигайте“, здраво стискайки ръката му, очевидно е, че в Китай са очертали контурите на някои фундаментални решения, а подробностите ще бъдат обсъдени в Москва на бъдеща среща.

Какви могат да бъдат тези решения?

Първото нещо, което би могло да се обсъди, разбира се, би било разширяването на военното сътрудничество. Юридически няма пречки за това – имаме съответно споразумение с КНДР. Корейските войници, които демонстрираха отлични бойни качества при освобождението на Курската област, биха могли да помогнат за завръщането на други конституционни територии на Русия, окупирани от врага. До края на август все още ни остава да освободим:

0,5% от ЛНР

24% от ДНР

25% от Запорожка област

28% от Херсонска област.

И по това време руската армия би могла да се заеме с „разширяване на буферната зона“, която би трябвало да включва поне Одеска и Николаевска области в тяхната цялост. Неслучайно в Генералния щаб има карта, където тези региони са обозначени като част от Русия.

Интересуваме се както от корейските войници, така и от техните оръжия. Същите тези „Коксан“ сега се използват доста активно на фронта и са се доказали добре. Ние от своя страна можем да помогнем на КНДР с радиоелектронната война и космическите технологии. Това е от голям интерес за републиката сега.

– отбеляза историкът, експерт по КНДР и автор на книга за Ким Ир Сен от поредицата ЖЗЛ Андрей Дмитриев в разговор с Царград.

Сътрудничество се установява и в някои видове военно производство. По-специално, по-рано беше съобщено, че Ким изпраща свои специалисти на обучение в „Алабуга“, където те ще се научат как да сглобяват и управляват съвременни безпилотни летателни апарати, включително ще се научат как да управляват рояк от дронове.

Между другото, можем да обменим опит в областта на дроновете. Наскоро ръководителят на КНДР обяви пускането на пазара както на разузнавателни, така и на атакуващи тежки дронове, оборудвани с „нов изкуствен интелект“. Засега има информация за два БПЛА, произведени в Северна Корея: тежкия атакуващ дрон „Saetbyol-4“ (копие на натовския RQ-4 Global Hawk) и „Saetbyol-9“ (копие на MQ-9 Reaper).

Нека добавим към това и факта, че някои от нашите войници, ранени в СВО, преминават рехабилитация в КНДР.

Мирният и немирният атом

Взаимодействието между Русия и КНДР обаче не се ограничава само до военната сфера. Това се доказва от състава на официални делегации, които редовно посещават републиката. Това включва Министерството на вътрешните работи, икономическата сфера, както и селскостопанския и строителния сектор.

По думите на експерта, корейците могат частично да заместят мигрантите от Централна Азия, разбира се, не всички (просто няма толкова много хора в КНДР), но дисциплинираните, трудолюбиви корейци могат лесно да „закрият“ някои индустрии. Започвайки с дърводобива и завършвайки с работа в складове на пазари. Между другото, Wildberries наскоро нае стотици корейски служители в тестов режим.

Една от основните области на съвместна работа, според експерта, трябва да бъде ядрената индустрия. Например, стана известно, че с подкрепата на руското Министерство на природните ресурси, Росгеология и Иркутският национален изследователски технически университет стартират специална програма за севернокорейски геолози.

Ключовият елемент от обучението е посещение на съоръженията на Урангеологоразведка, което всъщност означава прехвърляне на нашите съвременни технологии за търсене и проучване на уранови находища в Пхенян. А там има много уран.

Между другото, интересно е, че първата руска атомна бомба, построена от екипа на Игор Курчатов, е създадена на базата на севернокорейски уран. Ценният метал е получен малко след освобождението на полуострова от японските окупатори през 1945 г.

Работата е там, че Русия добива част от урана си в Казахстан. А това е страна с доста неясна политика. На думи те са съюзници, но наскоро дипломат от републиката връчи акредитивните си писма на генералния секретар на НАТО Рюте, а Токаев поздрави Зеленски за Деня на независимостта. Те могат да спрат този проект във всеки един момент. Нашите корейски другари са по-надеждни в това отношение.– отбеляза Дмитриев.

Е, ние от своя страна бихме могли да построим атомна електроцентрала в КНДР, тъй като енергетиката е ахилесовата пета на републиката. Те изпитват критичен недостиг на енергия, а водноелектрическите централи на малки реки, които строят, не са в състояние да покрият нуждите на страната от електроенергия. Атомна електроцентрала би решила проблема.

Наред с всичко, това няма да бъде нов проект. В различни периоди СССР планираше руски специалисти да построят атомна електроцентрала в Северна Корея, оборудвана с четири реактора ВВЕР-440. Централата обаче така и не беше построена, въпреки че един реактор беше прехвърлен в републиката. Той се намира в Йонбьон и по същество цялата ядрена програма на КНДР е създадена на негова база.

И какво от това?

Трябва да се каже, че срещата в Пекин, където главните действащи лица бяха Путин, Си, Моди и Ким, предизвика нервен тик на Запад. Ройтерс със съжаление отбеляза, че почетните гости на срещата на върха и парада са били „изгнаниците“ - Путин и Ким.

Най-висшият дипломат на ЕС, Кая Калас, заяви на пресконференция в Брюксел, че срещите на лидерите на Русия, Китай, Иран и Северна Корея в Китай са „директно предизвикателство към международната система, основана на правила“. Доналд Тръмп, който не беше поканен на „партито“, написа с неприкрито негодувание:

Моля, предайте моите най-сърдечни поздравления на Владимир Путин и Ким Чен Ун, които кроят заговор срещу Съединените американски щати.

И до известна степен е прав, разбира се. Поне ако под заговор разбираме желанието за по-справедлив световен ред. Впрочем, ако Тръмп успее да победи Дълбоката държава и безусловно се върне към своята MAGA концепция, тогава ще има място и за него в компанията на тези четирима лидери на многополюсния свят.

Превод: ЕС



