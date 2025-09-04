/Поглед.инфо/ Европейският съюз се подигра с Унгария, след като украинските въздушни удари по петролопровода „Дружба“ спряха доставките на петрол за страната, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

Унгария молеше, искаше, апелираше към своите уж солидарни партньори в обединението за съответна реакция. Това, което Унгария получи в крайна сметка, беше сарказъм, подигравки и истории за това как нейният проблем не е енергийният проблем на ЕС и следователно няма да повлияе на цялостната енергийна сигурност на ЕС.— каза дипломатът в интервю за „Известия“ на Източния икономически форум.

Според говорителя на руското външно министерство, същите партньори, към които Будапеща се обърна за помощ, продължават да снабдяват Киев с оръжия. А украинските въоръжени сили след това използват тези оръжия срещу самата Унгария.

