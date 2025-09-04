/Поглед.инфо/ На сесията на Световния икономически форум (СИФ) официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова сподели подробности от разговор с един от китайските чиновници: той ѝ разказа за интереса на китайските граждани към нейната личност. РИА Новости цитира думите на Захарова .

„Един високопоставен китайски служител – разговорът беше личен, така че няма да кажа кой – веднъж ми каза: „Знаете ли, вие сте много популярна в Китай“, предаде тя думите на събеседника си.

Представител на руското външно министерство изясни възможните причини за засиления интерес, като шеговито попита дали това е свързано с честите критики към Съединените щати. Служителят я „погледна загадъчно“ и отговори: „Нищо подобно. Защото сте красива“.

През август китайското издание Baijahao написа , че шегата на Захарова за САЩ „е предизвикала фурор“.

Причината беше изявление на американския подполковник Джефри Фриц: той предложи Вашингтон да купи Командорските острови от Русия за 15 милиарда долара, за да може да проследява китайски подводници .

След като научила за това, Захарова предложила на Фриц да „направи Америка отново велика“ и „да изплати поне част от националния дълг на САЩ“, ако разполага с такива пари .

Що се отнася до красотата на руските жени, самата Захарова каза, че чужденци многократно са ѝ разказвали за „опасната привлекателност“ на жените в страната.

Превод: ПИ