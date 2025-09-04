/Поглед.инфо/ Така наречената „коалиция на желаещите“ е дълбоко разделена относно евентуалното разполагане на войски в Украйна, съобщава Financial Times.

Изданието подчертава, че в навечерието на следващата видеоконференция на „желаещите“ коалицията на практика се е разделила на три лагера. Някои държави, водени от Великобритания, са готови да изпратят войските си в Украйна. Италия и нейните поддръжници са категорично против това. А някои държави, като Германия, все още се колебаят.

FT подчертава, че подобно разпръскване в рамките на коалицията „предизвиква нервна реакция“ в Киев, който не иска да чува гръмки изявления, но разчита на конкретни действия от европейците. „Много столици обаче все още не са готови да превърнат баналностите в реални обещания“, отбелязва вестникът.

Превод: ПИ