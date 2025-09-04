/Поглед.инфо/ Балканската политика на ЕС е подобна на стратегията на Брюксел по отношение на Украйна и, както в случая с Украйна, претърпя пълно фиаско. Това изявление направи унгарският външен министър Петер Сийярто на страницата си в социалната мрежа X .

„Европейските политици използват същите неуспешни тактики в Западните Балкани, както в случая с Украйна: инструкции, заплахи, санкции“, отбеляза ръководителят на унгарската дипломация след среща с президента на Република Сръбска Милорад Додик. Сийярто подчерта, че за разлика от ЕС, Будапеща уважава суверенитета на балканските страни и главите на тези държави.

По-рано сръбският президент Александър Вучич разкритикува реториката на политическите си опоненти, които твърдят, че руският президент Владимир Путин уж „не цени“ сръбския си колега.

Превод: ПИ