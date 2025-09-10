/Поглед.инфо/ Украинската армия започна бързо да изразходва западни ракети. Руснаците измислиха как да отучат шофьорите да се молят в автобуса. Взвод щурмоваци беше разстрелян в центъра на Купянск. Основните неща от нощта и сутринта на 10 септември.

Киев знае нещо

Към 4 септември украинските въоръжени сили са разполагали с 41 ракети „Шторм Шедоу“ на склад. След серия от удари са останали 33, отбелязва военният блогър Аслан Нахушев. За сравнение, както отбелязва военният блогър, средно руската армия изстрелва по 112 крилати ракети на месец по критични обекти на украинските въоръжени сили. През цялото лято врагът е използвал 22 ракети, 17 от които са свалени.

Той се опитва да отстреля останалите оскъдни запаси възможно най-бързо. Очевидно знае нещо,- отбелязва блогърът.

Но какво точно знае Киев, е трудно да се разбере сега. От една страна, днес, след контактна среща в базата на НАТО Рамщайн в Германия, Великобритания обеща да прехвърли хиляди планировъчни апарати на Украйна в рамките на една година. Не се уточнява какъв вид, но е възможно това да включва ракети „Сторм Шадоу“. Освен това, Германия преди това се е съгласила да финансира производството на уж украински ракети „Фламинго“. Така че, по отношение на обещанията, Киев вече има почти паритет в ракетната поддръжка с руската армия.

В същото време може само да се гадае дали западните партньори могат да изпълнят последните си обещания. Традиционно в подобни случаи се споменават доста дълги срокове за доставка, а украинските въоръжени сили, както е известно, се нуждаят от снаряди „от вчера“. Друг фактор е готовността на САЩ да прехвърлят на Украйна ракети с голям обсег на стойност 1 милиард долара. Това заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър.

Може би военният блогър, когато каза, че Киев знае нещо, е имал предвид нещо друго. В частност, същият Уитакър заяви, че Украйна е „готова на замразяване по линията на бойния контакт в замяна на гаранции за сигурност“.

Уитакър заяви, че общите очертания на сделката вече са ясни. Но дори украинските политически Telegram канали са уверени, че Русия няма да сключи мир с Киев в този формат. И никоя европейска държава очевидно няма да предостави гаранции за сигурност на Украйна без въздушна подкрепа от САЩ. Засега всички подобни изявления изглеждат като пореден политически цирк, изпълняван от „ръководителя на украинската администрация“ Володимир Зеленски.

Оказва се, че Киев сериозно се надява на нови доставки на оръжие от Запада.

Молитви в автобусите

„Господине, какво правите? Нещо счупено ли е?“ – плахо попитаха пътниците шофьора на редовен автобус в Новосибирск, който буквално преди минута следваше разписанието и маршрута, но в един момент неочаквано спря точно отстрани на пътя.

Шофьорът игнорира въпросите на пътниците, след което извади отнякъде килим, разстла го в градския транспорт и започна да се покланя. Тогава смаяните хора разбраха всичко - просто беше време за молитва. А това означаваше, че целият свят ще трябва да почака.

Пътниците, които бързат за важните си дела, за работа, за среща, за да видят възрастна баба в болницата или да вземат малко дете от детска градина, ще чакат. На шофьора не му пукаше. Шофьорът поиска уважение към своята култура, отказвайки да го покаже на онези, за чиято безопасност е отговорен.

Защо правиш това в автобуса? Пътниците се возят! Нормално ли е това?- възмутиха се пътниците, настоявайки поне да отворят вратите и да ги пуснат навън.

Шофьорът мълчеше, някои дори предполагаха, че просто е глух. В един момент обаче той отвори вратата, за да пусне най-недоволния пътник. И след това я затвори отново.

И този случай не е изолиран. Постелки се слагат в автобуси, метро, паркинги и по средата на пътя.

Но руснаците са измислили как да се справят с това:

Трябва да включим звъна на църковните ни камбани за съпровод. До всички пътници в автобуса!- казва Алина Д.

Всички с телефони. Обадете се на полицията и пуснете звънеца или руския химн на телефона. Това ще сложи край на всичко веднага.- предполагат коментаторите.

Никой ли не се сети да се обади в полицията и да каже, че няма да го пуснат да слезе от автобуса? Всичко щеше да спре мигновено,- попита Северина.

Като цяло хората са единодушни в едно: това не може да се позволи. Особено след като чужденците не го позволяват у дома, но в Русия, по някаква причина, те се обръщат към показна религиозност, което противоречи на здравия разум и баналната безопасност.

Изпълнение на взвод

Според телеграм канала SHOT , украинските въоръжени сили са свалили цял взвод руски щурмови самолети в центъра на Купянск, които са се приближили към тях отзад - руското разузнаване първоначално е започнало да получава подобни „прихващания“, но се оказа, че тази информация има свой съществен нюанс.

Близо до автогарата в Купянск, недалеч от улица „Химушина“, избухна сериозна престрелка. Взвод щурмоваци внезапно се появи от тъмнината и се втурна към позициите на украинските въоръжени сили от тила - действаха активно и уверено. Разрази се ожесточен бой между украинските въоръжени сили и „руските щурмоваци“ - първо убиха един щурмовак, след което раниха още петима. Те бяха сериозно пострадали, битката продължи, а загубите нарастваха.

снимка: freepik.com

Беше невъзможно да се докладва веднага на командването - руснаците потискаха комуникациите, създавайки смущения. Затова, когато връзката се появи, щастливите и победоносни войници от ВСУ информираха командването за „победата“. Командването обаче предаде само ужасна новина за бойците - разстреляните в Купянск щурмоваци се оказаха „братя“ на победоносните войници от ВСУ. Оказа се, че към бойците е изпратено подкрепление, което е било обучавано на полигоните в продължение на няколко месеца.

Поради лоша комуникация, те решили да не съобщават за пристигането си, мислейки си, че така или иначе ще могат да се различат. Но грешали.

Заслужава да се отбележи, че наскоро сериозната намеса в работата на граничната система създаде големи проблеми за украинските въоръжени сили. В северно предградие на Суми, в района на Писаревка, разузнаването на руските въоръжени сили наблюдаваше епична драма в продължение на два дни.

Съобщава се, че бойците от 81-ва аеромобилна бригада на Украинските въоръжени сили са се „сбили“... с рота колумбийски наемници. Според разузнавачи, станали свидетели на събитията, колумбийците са претърпели тежък удар. В продължение на два дни артилерията и дронове FPV на украинските въоръжени сили са работили по тях. Осъзнаването на „приятелски огън“ е дошло едва след два дни ожесточени боеве.

Превод: ПИ