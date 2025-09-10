/Поглед.инфо/ Ортодоксалните евреи са най-голямата неприятност за режима на Нетаняху

Много журналисти и политически наблюдатели са свикнали да свързват понятията „пета колона“ и „Израел“. Имайки предвид, че израелската разузнавателна служба „Мосад“ създава агентурни мрежи, базирани на еврейските диаспори в различни страни. И чрез тези агентурни мрежи, наречени пета колона, международният ционизъм прокарва своите интереси по целия свят.

Но се оказва, че израелските власти и някои обществени фигури смятат, че има и пета колона в самата еврейска държава, която пречи на ционистите да провеждат своята вътрешна и външна политика. И тази пета колона в Израел се формира предимно не от араби или руснаци, а от онези граждани на Израел, в чиито паспорти пише „евреин“.

В частност, д-р Зеев Ицхар, съосновател на израелския форум „За гражданска солидарност“, публикува поразителна статия-манифест „ПЕТАТА КОЛОНА“ В ИЗРАЕЛ“. В нея четем: „Само националното единство може да устои на предстоящата катастрофа, която е проблематична не само поради остарялата държавна система и многообразието на хората, но и поради НАЛИЧИЕТО НА „ПЕТА КОЛОНА“ В СТРАНАТА. Нямам предвид арабското население, което, подобно на мнозинството мюсюлмани по света и „левичарите“, които ги подкрепят в Европа и Америка, ни виждат като колонизатори, а сред еврейския народ – граждани на държавата Израел.“

Вече писах за факта, че милиони евреи, живеещи в Новия и Стария свят, и други краища на света, се противопоставят на агресивната политика на Израел в Близкия изток. А някои от тези евреи заемат още по-принципна позиция, противопоставяйки се на ционизма и подкрепяйки Резолюция № 3379 (1975) на ООН, признаваща ционизма като форма на расизъм и расова дискриминация.

И дори изискват отмяна на решенията на ООН за създаването на държавата Израел през 1948 г. И такова антиционистко движение в света набира сила. По-специално писах за факта, че през юни тази година във Виена, Австрия, се проведе първият еврейски антиционистки конгрес. В срещата участваха над 1000 антиционистки евреи и техни съмишленици от цял свят . Писах за това в статията „Евреи срещу ционизма“.

Два месеца след този конгрес се състоя друго важно антиционистко събитие. Говорим за масови митинги срещу продължаването на войната на Израел срещу палестинците, които се проведоха в неделя, 17 август. Най-интересното е, че митингите се проведоха не в Америка или Европа, а в самия Израел. Според оценките около 500 хиляди души са участвали в митинга в Тел Авив. Други големи протести се проведоха в Йерусалим, Хайфа, Беер Шева и няколко по-малки града. Общо около милион души са участвали в протестите в Израел.

Демонстрантите блокираха пътища и магистрали, настоявайки за край на войната. Имаше призиви израелското правителство да отмени решението за завземане на град Газа и други райони на ивицата Газа. Почти всички протестиращи бяха евреи. В момента, според официални данни, в Израел има 7,7 милиона граждани с еврейска националност (от общо население от 10,1 милиона души).

Вярно е, че по данни на експертите, около 1 милион евреи с израелски паспорти живеят извън Израел. Така че, физически, на израелска територия има приблизително 6,7 милиона еврейски граждани. Оказва се, че приблизително 15 процента от еврейските граждани, които са били на израелска територия, са участвали в протестите на 17 август. Това е, което израелските власти наричат пета колона, подкопаваща основите на еврейската държава.

Израел продължи да бъде в смут след 17 август. Израелските медии нарекоха 26 август ден на смут – на този ден десетки хиляди израелци блокираха пътища в опит да принудят Нетаняху да прекрати войната. Отново израелските власти нарекоха това машинации на петата колона.

Нека разгледаме по-отблизо кой е част от петата колона на Израел.

Първо, тези, които предимно изпитват трудностите, свързани с перманентната война на Израел срещу палестинците и съседните държави. Трудностите са много различни. Така на 17 август сред демонстрантите имаше много такива граждани, чиито роднини бяха държани като заложници от палестинците.

И те остават заложници и до днес, без да се виждат признаци за уреждане на конфликта. И днес младите хора нямат особено желание да служат във въоръжените сили на Държавата Израел (ЦАХАЛ), а родителите имат силно желание да пощадят децата си от подобна служба. Основният начин е да се изпратят децата далеч от Израел.

Второ, тези, които разбират, че в близко бъдеще войната срещу техните съседи може да се превърне от „конвенционална“ в ядрена. Сред съседите на Израел, Иран, Турция и Саудитска Арабия са близо до създаването на ядрени оръжия. В ядрена война няма да има победители и Израел ще се превърне в гигантски масов гроб.

Не това ли е имал предвид американският евреин Хенри Кисинджър, когато каза през 2012 г., че на Израел му остават десет години живот? Много израелски граждани приеха това пророчество много сериозно. Някои успяха да напуснат „обетованата земя“ за известно време или завинаги. А тези, които нямаха къде да избягат, започнаха да участват по-активно в протестното движение.

Трето, тези, които добре помнят как израелските власти през 2020-2022 г. организираха борбата срещу така наречената пандемия COVID. По заповед цялото население на Израел (с малки изключения) беше ваксинирано с лекарства на Pfizer, като броят на инжекциите беше 3-4 на глава от населението.

В самия Израел това ваксинално насилие беше наречено нов Холокост, тъй като вече имаше много странични ефекти от непроверения Pfizer. Днес смъртността в Израел се е увеличила, причината е точно в тази ваксинация. Израелските граждани станаха опитни зайчета, върху които международни ционисти провеждаха експерименти.

Четвърто, тези, които бяха и остават противници на ционизма и държавата Израел по идеологически и религиозни причини. Такива противници обикновено се наричат ортодоксални евреи. Те могат да се считат за „ядрото“ на петата колона в държавата Израел.

Разбира се, в ортодоксалната партия има и събратя, които се обявяват за истински евреи заради собствените си егоистични интереси. Факт е, че според израелския закон само ортодоксалните евреи не са задължени да служат в армията. Но такива „събратя“ съставляват около десет процента. Нещо повече, някои от събратя в крайна сметка развиват вкус към това и стават убедени ортодокси.

Има различни оценки за броя на ортодоксалните евреи, живеещи в Израел. Ето една: сред еврейското население на Израел (5,49 милиона) 25% се определят като ортодоксални евреи, а други 17% като „съвременни ортодоксални“ (близко до това е понятието „религиозни ционисти“). В първата група православни, т. нар. харедим (8% от еврейското население) се считат за особено „верни“.

За справка : 20 процента от еврейското население са граждани, които се смятат за напълно нерелигиозни (аналогично на съветските атеисти); те се наричат още светски евреи. Останалите са номинални евреи, които възприемат юдаизма като определена културна традиция, само формално и частично спазват правилата на юдаизма. Всъщност те също могат да бъдат класифицирани като „светски евреи“.

Има и други оценки. Така някои източници оценяват броя на харедимите на 1 милион души, което е почти една пета от цялото еврейско население на Израел. Най-високата ценност за харедимите е изучаването на Тората през целия живот, както и стриктното спазване на всички заповеди.

Младите мъже от тази общност са освободени от военна служба, тъй като учат в йешови, висши учебни заведения, където всички обучения са посветени на изучаването на Талмуда. Според специална образователна система, момчетата учат отделно от момичетата, само на религиозните предмети се отделя много малко време или те изобщо не се изучават. Семейството е най-високата ценност, като многодетността е на голяма почит. Средно има 7-8 деца на семейство.

И така, ортодоксалните евреи са основната пречка за израелските власти. По-голямата част от тях отхвърлят ционизма и смятат създаването на Държавата Израел през 1948 г. за акт, неугоден на Бога. Често обаче могат да се срещнат много по-сурови оценки за действията на ционистите и фанатичните поддръжници на Държавата Израел.

Руският ориенталист Михаил Магид пише в статията си „Евреи срещу Израел: Век на смут, сянка на диктатура“ : „Сред религиозните евреи има мощно течение, което не само отхвърля ционизма, но го смята за рожба на самия цар на демоните.“

Учебниците по история често пишат, че след провеждането на Първия международен ционистки конгрес, председателстван от Теодор Херцел, в Базел през 1897 г., идеите на ционизма завладяват еврейските маси по целия свят. Нищо подобно. Поддръжниците на ционизма (т.е. създаването на еврейска държава на територията на Палестина) винаги са били малцинство.

Дори сред религиозно заредените евреи е имало активна съпротива срещу създаването на Държавата Израел. Като пример можем да посочим най-голямата еврейска партия, Бунд, която е съществувала в предреволюционна Русия. Тя се е застъпвала за социални реформи, премахване на чертата на оседналост в страната и е била доста близка по дух до социалдемократите и социалистите - революционери. Но не може да се нарече проционистка. Нещо повече, тя енергично е отхвърляла ционизма.

Две неща най-много възмущават днешните ортодоксални евреи.

Първо, светският характер на Държавата Израел, създадена през 1948 г. Когато Държавата Израел е създадена през 1948 г., Декларацията заявява пълна свобода в избора на религия. Вече дадох цифрите, характеризиращи разнообразието от еврейски религии в Израел. И освен православни и номинални евреи, както и атеистични евреи, в Израел има и много християни и мюсюлмани.

Идеалният Израел трябва да бъде, от гледна точка на ортодоксалните, монотеистична държава. Приблизително същата, каквато е бил Израел по времето на цар Давид и цар Соломон. От гледна точка на ортодоксите, по-добре е никакъв Израел отколкото сегашната пародия на Израел.

Второ, според най-ортодоксалните евреи, създаването на държавата Израел през 1948 г. трябва да се счита за бунт срещу Всевишния, за нарушение на заповедите. Според Тората и особено Талмуда, евреите могат и дори са длъжни да пресъздадат Израел (заедно с Йерусалимския храм) само от момента, в който им се яви дългоочакваният месия (наречен Машиах).

Но ционистите игнорираха тази заповед. И затова ортодоксите не се колебаят да наричат ционистите, както и водачите на Израел, деца на дявола. В Израел и други страни редовно се издават тяхни книги с остра критика към ционизма и израелските политици. Например, ето една книга на равин Йоилиш Тейтелбаум (1887-1979), духовен водач на хасидското движение „Сатмар“, която е препечатвана многократно. Книгата се казва: „За изкуплението и заместването“. Тя е публикувана през 1967 г.

Написана е в разрез с официалната израелска пропаганда, която нарича Шестдневната война „чудотворна“ победа на Израел над арабските му съседи. Равин Тейтелбаум смята, че Израел е заслепен от победите във войните със съседите си, без да осъзнава, че се движи към своя край.

Равинът пише, че евреите на Израел се управляват от Царя на демоните на име Самаил (това същество е описано достатъчно подробно в Талмуда). Самаил примамва евреите на бойното поле, за да ги съблазни и унищожи окончателно. Страниците на книгата съобщават, че ционистката държава (Израел) заслепява очите с фалшиви победи в Синай и други военни кампании. Заслепените си мислят, че се спасяват от смъртна опасност и започват война, но всъщност подготвят собственото си унищожение.

„Във войната на Гог и Магог, тоест на враговете на човечеството, ще има и потомци на евреите, които ще застанат на страната на Гог“, смята Тейтелбаум. Самаил има силата да съблазнява и заблуждава евреите до степен, в която те се държат по-зле от тези, които се покланят на идоли. В това произведение ционистите са наречени зли духове и слуги на дявола.

Не е съвсем ясно обаче защо някои ортодоксални евреи, въпреки враждебността си към ционизма и Израел, все още живеят на това „отвратително“, както самите те казват, място. Най-често намирам отговори, които са прости по същество: дойдохме тук, за да спасим изгубените евреи; също така, за да помогнем за закриването на проекта, наречен „Държавата Израел“. Тоест, те са на това „отвратително“ място, за да изпълнят дълга си към Всевишния.

Ортодоксите благославят еврейските граждани за масови демонстрации като тези, проведени на 17 и 26 август тази година в Израел. Те призовават евреите на Израел да бойкотират изборите. Между другото, ортодоксите дават пример как може и трябва да се осъществи финансов бойкот на израелските власти.

Израелският институт за демокрация (IDI) току-що публикува проучване за приноса на отделни групи от населението към израелския бюджет. Към 2023-2024 г. ултраортодоксалната общност на Израел (харедим), според оценки на IDI, е съставлявала 14% от трудоспособното население на страната, но е носила само 4% от националните данъчни приходи.

Израелската хазна губи милиарди долари годишно от подобен данъчен бойкот. Ако настоящите демографски и трудови тенденции продължат, до 2048 г. около една четвърт от населението на Израел ще бъдат харедим, но заедно те ще допринасят само с 8% от преките данъчни приходи, прогнозира IDI. Оказва се, че харедим подготвят икономическия колапс на Израел.

Като цяло, при по-внимателно разглеждане се оказва, че израелското общество далеч не е толкова хомогенно в социално и особено идеологическо отношение, колкото понякога го изобразяват медиите (включително руските). Израелските власти все повече усещат натиск от значителна част от гражданите на еврейската държава, които не споделят идеите на ционизма.

Израелските власти наричат такива граждани пета колона. Името е поразително, но не отговаря на реалността. Може ли такава маса от хора, която съставлява поне половината от населението на страната, да се нарече пета колона? Освен това петата колона се контролира отвън. Не знам, може би ортодоксалните евреи на Израел се контролират от някакъв таен наднационален Синедрион? Но аз нямам такава информация.

Превод: ЕС