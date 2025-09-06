/Поглед.инфо/ Китай е съгласен да се присъедини към „Нюйоркската декларация“, тъй като тя е в съответствие с последователната му позиция по палестинския въпрос, заяви на вчерашната си пресконференция говорителят на Външно министерство Гуо Дзякун. Отбелязвайки, че палестинският въпрос е в основата на близкоизточния проблем, Гуо посочи, че сега е ключов момент за разрешаването му.

„Ние подкрепяме всички усилия, които са благоприятни за политическото уреждане на въпроса. Ще продължим да работим с международната общност, за да полагаме непрестанни усилия за прекратяване на сраженията в Газа, деескалация на хуманитарната криза, прилагане на решението за две държави и окончателно, всеобхватно, справедливо и трайно разрешаване на палестинския въпрос“, подчерта говорителят.

„Нюйоркската декларация“ бе приета на международна конференция на високо ниво за мирно уреждане на палестинския въпрос и прилагане на решението за две държави през юли, чиито съпредседатели бяха Саудитска Арабия и Франция. Тя очертава поетапен план за прекратяване на войната в Газа, създаването на независима, демилитаризирана палестинска държава, съжителстваща мирно с Израел, и евентуалната им интеграция в по-широкия близкоизточен регион.