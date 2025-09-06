/Поглед.инфо/ „Великата победа бе постигната заедно от китайския народ, антифашистките съюзници и народите в света. Китайското правителство и народ никога няма да забравят чуждестранни правителства и приятели, които им помогнаха срещу агресията“, заяви председателят Си Дзинпин на приема на 3 септември, посветен на 80-годишнина от победата в Съпротивата на китайския народ срещу японската агресия и в Световната антифашистка война.

Осемдесет години след края на Втората световна война историческите задачи, пред които е изправено човечеството, се промениха. Мирът и развитието се превърнаха в основна тема на епохата, а страните по целия свят се стремят към модернизация. Но в същото време все по-често се налага „законът на джунглата“, следвоенната международна система с ООН в центъра е сериозно засегната, а дефицитът на мир, развитие, сигурност и управление непрекъснато се увеличава. Как светът трябва да реагира пред новите исторически задачи и нови заплахи и предизвикателства?

Световната модернизация трябва да бъде основана на мирно развитие и взаимноизгодно сътрудничество. Тя трябва да бъде също модернизация на споделен просперитет. Като втората по големина икономика в света, Китай винаги е подкрепял установяването на равнопоставена и подредена многополюсност и икономическа глобализация, която носи всеобщо благоденствие и приобщаване. Докато осъществява висококачествено развитие, Китай се стреми към споделено развитие с другите страни, защото нито една държава не трябва да бъде изоставяна по пътя на модернизацията.

Историята е като огледало, което ни позволява да погледнем назад и да предвидим бъдещето. От общата борба срещу фашизма преди 80 години до общите ни усилия за модернизация днес, духът на мир, равенство, солидарност и сътрудничество продължава да се предава. Това е бъдещето, което всички очакват, и най-добрият спомен за великата победа преди 80 години.