/Поглед.инфо/ В рамките на участието си на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин генералният секретар на ООН Антониу Гутериш даде интервю за Китайската медийна група.

За роля на ШОС, ръководителят на световната организация посочи, че трябва да се създаде един многополюсен свят, в който си сътрудничат и съжителстват всички страни, цивилизации и религии въз основа на равноправието. А в този процес държавите от ШОС играят изключително важна роля. По думите му, съществуването на ШОС е едно от най-основните условия за реализиране на многополюсен свят, макар в сегашния да има и сили, които не желаят създаването му, а предпочитат той да продължи да бъде основан на хегемонията. Това със сигурност ще доведе до хаос в международните отношения и трябва да се избегне с всички сили, добави още той.

Относно китайската роля в ООН, Гутериш заяви, че Пекин активно работи във всички важни сфери, включително мира, сигурността, устойчивото развитие, човешките права и др. Той подчерта приноса на страната за реализиране на една от ключовите цели на ООН – устойчивото развитие, както и нейната водеща роля в енергийния преход, която е ключова мярка за справяне с климатичните изменения.

„Затова, според мен, Китай днес е жизненоважен стълб на мултилатерализма и в дейността на Организацията на обединените нации“, каза Гутериш.